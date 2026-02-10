Haberler

Prens William, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad ile El-Ula kentlerini ziyaret etti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Birleşik Krallık Veliaht Prensi William, Suudi Arabistan'a yaptığı ziyaretinde Riyad ve El-Ula kentlerini gezerek, spor projelerini inceledi ve e-spor turnuvasına katıldı.

Birleşik Krallık Veliaht Prensi ve Galler Prensi William, Suudi Arabistan'a yaptığı ziyaretin ikinci gününde, başkent Riyad ve El- Ula kentlerini ziyaret etti.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın haberinde, Spor Bakanı Abdulaziz bin Türki'nin Prens William'a Riyad'daki spor pisti projesini gezdirdiği belirtildi.

Gezi sırasında Prens William'a spor pisti projesinin bileşenleri ve "yaşam kalitesini artırma, sağlıklı yaşam tarzlarını destekleme ve Suudi Arabistan'ın 2030 Vizyonu hedeflerine ulaşma" amaçları hakkında bilgi verildiği aktarıldı.

Prens William'ın ayrıca El-Ula ilini de ziyaret ettiği ve El-Ula Uluslararası Havalimanı'nda Medine Bölgesi Valisi Selman bin Sultan tarafından karşılandığı kaydedildi.

Suudi Arabistan dijital pazarlama platformu "SMM", ABD merkezli X sosyal medya platformu üzerinden yaptığı paylaşımda, Prens William'ın Riyad'da düzenlenen e-spor turnuvasına katıldığı fotoğrafları paylaştı.

Suudi Arabistan'ın Al Arabiya kanalının X hesabından yapılan paylaşımda da Prens William'ın "Al Masar" spor tesisini ziyaret ettiği ve tesisteki Suudi vatandaşlarla sohbet ettiği aktarıldı.

Suudi Arabistan Futbol Federasyonu'nun X hesabından yapılan açıklamada da Prens William'ın Suudi Arabistan'a yaptığı resmi ziyaretin yanı sıra, Spor Bakanı'nın da katılımıyla bölgesel eğitim merkezlerinde kadın futbolcular için düzenlenen bir antrenmana katıldığı ifade edildi.

Kaynak: AA / Saber Ghanem Ibrahım Eıd - Güncel
Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, İçişleri Bakanı olarak atandı

İçişleri Bakanı değişti! İşte Ali Yerlikaya'nın yerine gelen yeni isim
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Beklenen veriler geldi: İşte en az ve en çok boşanmanın olduğu iki ilimiz

İşte en az ve en çok boşanmanın olduğu iki ilimiz
Trump tartışması kanlı bitti, baba kızını katletti

Trump tartışması kanlı bitti, baba kızını katletti
Kuyumcuya 17 milyonluk altın getirip zekatını sordu: Rakam inanılmaz

Kuyumcuya 17 milyonluk altın getirip zekatını sordu: Rakam inanılmaz
TÜVTÜRK'te darbedilerek öldürülen polisin son görüntüleri ortaya çıktı

İşte Türkiye'nin yüreğini yakan polisin son görüntüleri
Beklenen veriler geldi: İşte en az ve en çok boşanmanın olduğu iki ilimiz

İşte en az ve en çok boşanmanın olduğu iki ilimiz
Yılmaz Tunç: Akın Gürlek'e görevinde üstün muvaffakiyetler diliyorum

Koltuğu devreden Yılmaz Tunç'tan açıklama
ABD bu gizemi konuşuyor: Ünlü sunucunun annesinin kaçırılma görüntüleri ortaya çıktı

Ünlü sunucunun annesi 10 gündür kayıp! Son görüntüler korkutucu