2026 FIFA Dünya Kupası... Portekiz, Özbekistan'ı 5-0 Yendi

(HOUSTON) - 2026 FIFA Dünya Kupası K Grubu ikinci haftasında Portekiz, Özbekistan'ı 5-0 yendi. 41 yaşındaki Cristiano Ronaldo, attığı iki golle maçın yıldızı oldu.

ABD'nin Teksas eyaletindeki Houston şehrinde bulunan Houston Stadyumu'nda oynanan Dünya Kupası K Grubu ikinci maçında, Portekiz ile Özbekistan karşı karşıya geldi. Portekiz maçtan 5-0 galip ayrıldı.

Maçın 6. dakikasında Ronaldo'nun golüyle Portekiz 1-0 öne geçti, 17. dakikada Portekiz'in ikinci golü Mendes'ten geldi.

Karşılaşmanın 29. dakikasında ise Özbekistan'ın ilk golü, Ganiev'in attığı gol, VAR incelemesinin ardından öncesinde faul yapıldığına karar verilerek iptal edildi.

Maçın 39. dakikasında yine Ronaldo'nun golüyle Portekiz skoru 3-0 yaptı.

Maçın ilk yarısı Portekiz'in 3-0 üstünlüğüyle tamamlanırken, 60. dakikada kullanılan köşe vuruşunda, Abduvohid Nematov'a çarparak ağlara giden golle birlikte skor 4-0 oldu. Karşılaşmanın 87. dakikasında Rafael Leao'nun gölüyle Portekiz skoru 5-0 yaptı.

Portekiz grupta puanını 4'e çıkarttı. Özbekistan ise henüz puan alamadı. Gruptaki son maçında Portekiz Kolombiya ile Özbekistan ise Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile karşılaşacak.

41 yaşındaki Cristiano Ronaldo, attığı iki golle maçın yıldızı oldu. Karşılaşmanın 6. ve 39. dakikalarında 2 gol kaydeden Ronaldo, 2006, 2010, 2014, 2018, 2022 ve 2026 olmak üzere 6 farklı Dünya Kupası'nda gol atan ilk futbolcu olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: ANKA