Haberler

Polonya Dışişleri Bakan Yardımcısı Bosacki, Türkiye'yi "stratejik" ortak olarak nitelendirdi

Polonya Dışişleri Bakan Yardımcısı Bosacki, Türkiye'yi 'stratejik' ortak olarak nitelendirdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Polonya Dışişleri Bakan Yardımcısı Marcin Bosacki, Türkiye'nin kilit ve stratejik bir ortak olduğunu belirterek, iki ülke arasındaki ticaret hacminin 15 milyar dolara ulaşması hedefini hatırlattı. Bosacki, Türkiye'nin NATO'nun doğu kanadı ve Karadeniz için önemine vurgu yaparken, İstanbul'un Rusya-Ukrayna görüşmelerine ev sahipliği yapabileceğini de ifade etti.

Polonya Dışişleri Bakan Yardımcısı Marcin Bosacki, "Türkiye bizim için kilit ve stratejik bir ortaktır." dedi.

Bosacki, aralarında AA muhabirinin de bulunduğu Türk basın mensuplarına, ülkesinin Dışişleri Bakanlığı'nda açıklamalarda bulundu.

"Türkiye bizim için kilit ve stratejik bir ortaktır." ifadesini kullanan Bosacki, Ankara'nın ülkesine büyüme, kalkınma ve savunma konusunda yardımcı olduğunun altını çizdi.

Bosacki, Polonya Başbakanı Donald Tusk'ın Mart 2025'te Türkiye'ye yaptığı ziyarette ortaya konulan iki ülke arasındaki ticaret hacminin 15 milyar dolara ulaşması hedefini hatırlattı.

İki ülkenin NATO ortağı olduğunu anımsatan Bosacki, Türkiye'nin NATO'nun doğu kanadı ve Karadeniz için önemine vurgu yaptı.

Bosacki, İstanbul'un Rusya-Ukrayna arasındaki görüşmelere yine ev sahipliği yapabileceğine dikkati çekti.

AA muhabirinin Türkiye'nin Avrupa güvenliğindeki yerine ilişkin sorusuna Bosacki, ülkesinin her zaman NATO'ya inanmaya devam ettiği değerlendirmesini yaparak örgütü temel bir savunma sistemi olarak gördüklerini söyledi.

Bosacki, ABD'nin NATO'ya yaklaşımının değiştiğini anımsatarak kendi ordularını güçlendirmenin önemine değindi.

Türkiye'nin askeri anlamda "önemli bir partner" olduğuna dikkati çeken Bosacki, Ankara ile 2025'te varılan güvenlik işbirliği anlaşmasına atıfta bulundu.

Kaynak: AA / Gökhan Çeliker
Mersin'de 17 yaşındaki pompalı tüfekli saldırgan 4 kişiyi öldürdü, 8 kişiyi yaraladı

17 yaşındaki saldırgan farklı yerlerde 4 kişiyi öldürdü

Bakan Gürlek duyurdu: Nevşehir'deki çifte cinayet 10 yıl sonra çözüldü

Bir dönem Türkiye'nin konuştuğu 10 yıllık sır çözüldü

Mevlüt Çavuşoğlu, kardeşinin tabutuna omuz verdi

Eski bakanın zor sınavı! 13 ayda iki büyük acı yaşadı

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dizinin müdavimleri şokta! Uzak Şehir'de sürpriz ayrılık

Dizinin müdavimleri şokta! Uzak Şehir'de sürpriz ayrılık
Rasim Ozan Kütahyalı'nın ifadesi sonrası Nagehan Alçı sessizliğini bozdu

ROK'un ifadesi sonrası Nagehan Alçı sessizliğini bozdu
Afra Saraçoğlu A.B.İ'ye veda etti

Sezonun en iddialı dizilerindendi: Başrol oyuncusu veda ediyor

Sahilde çıplak dolaşan kadına saldırı! O anlar kamerada

Çıplak dolaşan kadını böyle darbetti
Evinde onaysız araç şarj eden doktora 840 bin liralık 'kaçak elektrik' cezası

Doktor da bunu yaparsa! Elektrikli araç şarjı 840 bin TL'ye patladı
Milyonlarca çalışan ve işvereni ilgilendiren emsal karar: O imzalar artık geçersiz

Tüm çalışanları ilgilendiren emsal karar: O imzalar artık geçersiz
Görüntü İstanbul'dan! Lüks araçtan etrafa balya balya euro saçtı

Görüntü İstanbul'dan! Lüks araçtan etrafa balya balya euro saçtı