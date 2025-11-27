Haberler

Polis Memuru Kuyumcuda Soygun Yaptı: 170 Altın Bilezikle Yakalandı

Polis Memuru Kuyumcuda Soygun Yaptı: 170 Altın Bilezikle Yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ordu'nun Fatsa ilçesinde bir kuyumcu dükkanında tabanca ile soygun yapan polis memuru Cumhur Yılmaz, Diyarbakır'da yakalanarak adliyeye sevk edildi. Soygun sırasında kullandığı bant üzerindeki parmak izinden kimliği tespit edilen Yılmaz, 170 altın bileziği çalarken suçüstü yakalandı.

ORDU'nun Fatsa ilçesinde başında kask ile bir kuyumcuya girerek tabanca doğrulttuğu çalışanın el ve ayaklarını bantla bağladıktan sonra 170 altın bilezik alarak kaçan ve Diyarbakır'da yakalanan polis memuru Cumhur Yılmaz (28), adliyeye sevk edildi. Cumhur Yılmaz'ın soygun sırasında kuyumcu çalışanını bağlamak için kullandığı bant üzerinde kalan parmak izinden kimliğinin tespit edildiği öğrenildi.

Olay, 25 Kasım'da Reşadiye Caddesi'ndeki Yılmaz Şerbetçi'ye ait kuyumcu dükkanında meydana geldi. Başında kask bulunan ve polis memuru olduğu sonradan öğrenilen Cumhur Yılmaz, tabancayla kuyumcu dükkanına girdi. Yanında getirdiği çantayı, iş yeri çalışanına uzatan Yılmaz, altınları çantaya doldurmasını istedi. Tabanca doğrulttuğu çalışanı yere yatırdıktan sonra el ve ayağını bantla bağlayan Yılmaz, içerisinde 170 altın bilezik olan çantayı alarak, kaçtı.

DİYARBAKIR'DA YAKALANDI

Polis ekipleri, Yılmaz'ın polis memuru olarak görev yaptığı Diyarbakır'a kaçtığını tespit etti. Ordu İl Emniyet Müdürlüğü ile Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan koordineli çalışmalar sonucunda dün Diyarbakır'da yakalanan Yılmaz, gözaltına alındı. Bugün emniyetteki işlemleri tamamlanan Yılmaz, Fatsa Adliyesi'ne sevk edildi.

KUYUMCU ÇALIŞANINI BAĞLADIĞI BANT ÜZERİNDEKİ PARMAK İZİ ELE VERDİ

Öte yandan, Cumhur Yılmaz'ın soygun sırasında kuyumcu çalışanını bağlamak için kullandığı bant üzerinde kalan parmak izinden kimliğinin tespit edildiği öğrenildi. Evli ve 1 çocuk babası Yılmaz'ın altın bilezikleri, olaydan 2 gün önce kiraladığı evde sakladığı belirlendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
AK Partili Tayyar'dan dikkat çeken iddia: Öcalan, DEM'e 'Beni anlamıyorlar' diyerek kızmış

İmralı'daki görüşmeden yeni iddia! Öcalan, DEM'e bir konuda kızgınmış
Yediği yemekten öldüğü sanılıyordu, evde gaz tespit edildi

Yediği yemekten öldüğü sanılıyordu, nedeni bambaşka çıkabilir
Mansur Yavaş'ın suç duyurusuna Osman Gökçek'ten jet yanıt

Mansur Yavaş'ın hamlesi sonrası ilk açıklama geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Zelenski'ye kapıları kapayan Putin barış için tek bir şart sundu: O zaman çatışmalar duracak

Zelenski'ye kapıları kapayan Putin barış için tek bir şart sundu
Güney Kıbrıs liderinden Türkiye'ye teklif var: Biz hazırız...

Güney Kıbrıs liderinden Türkiye'ye teklif var: Biz hazırız...
Hırsızlar itiraf etti! Louvre soygununda Rusya'nın parmağı mı var?

Hırsızlar itiraf etti, Louvre soygununun arkasından o ülke çıktı
Avukatından sürpriz açıklama: Abdullah Öcalan'ın koşulları iyileştirildi

Abdullah Öcalan'a İmralı'da yeni imkanlar sağlandı
Zelenski'ye kapıları kapayan Putin barış için tek bir şart sundu: O zaman çatışmalar duracak

Zelenski'ye kapıları kapayan Putin barış için tek bir şart sundu
Dünyada en fazla altına sahip olan ülkeler belli oldu

Dünyada en fazla altına sahip olan ülkeler belli oldu
Kızını yaralayan vicdansız babanın cezası belli oldu

Vicdansız babanın savunması pes dedirtti
Roland Sallai'nin cezası belli oldu

Derbi öncesi kötü haber: Çok güvendiği yıldız isme 2 maç ceza
Mehmet Ali Ağca, Papa ile görüşmek için İznik'e geldi

Vatikan'ın yakından tanıdığı ünlü Türk, papa için İznik'e geldi
Talihsiz buzağı: Dış görünüşü nedeniyle annesi bile onu istemiyor

Talihsiz buzağı: Dış görünüşü nedeniyle annesi bile onu istemiyor
Müşterileri 'az sipariş' gerekçesiyle kovdu, faturası ağır oldu

Müşterileri 'az sipariş' gerekçesiyle kovdu, faturası ağır oldu
11. Yargı Paketi Meclis Başkanlığı'na sunuldu! 55 bin mahkum için tahliye yolu

11. Yargı Paketi Meclis'e sunuldu! 55 bin mahkuma tahliye yolu
Aile katliamında olayı aydınlatacak delil bulundu! Şüpheli yanı başlarında çıktı

Türkiye'yi yasa boğan aile katliamında şüpheli yanı başlarında çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.