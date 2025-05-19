Polis Memurlarının Uniformalı Nikah Töreni

Polis Memurlarının Uniformalı Nikah Töreni
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Afyonkarahisar'da polis memuru çift, nikah törenlerine gelinlik ve damatlık yerine üniformalarıyla katıldı. Törene katılan yetkililer, çiftin mutluluğunu dilerken, birlik ve beraberlik mesajları verdi.

Afyonkarahisar'da polis memuru çift, nikah törenlerine gelinlik ve damatlık yerine üniformalarıyla katıldı.

Kentte görev yapan polis memurları Kübranur Karadoğan ve Furkan Aslan için İl Emniyet Müdürlüğü'nde nikah töreni düzenlendi.

Törene üniformalarıyla gelen polis çiftin nikahını, İl Müftüsü Lütfü İmamoğlu kıydı.

Burada konuşan Vali Kübra Güran Yiğitbaşı, gençlerin güzel günlerine şahitlik etmekten mutluluk duyduğunu söyledi.

Çifti tebrik eden Yiğitbaşı, "Allah inşallah bu şerefli üniformaya layık şekilde her iki gencimizi de nice yıllar mutlu etsin. Hayat yolculuklarında inşallah hep birbirlerine güç ve kuvvet versin. Her iki aileyi de kutluyorum." diye konuştu.

İl Emniyet Müdürü Ahmet Birtan Erol da "Bizde birleşme var, ayrılma asla yoktur. Çok güzel bir aile olmanızı diliyorum. Allah mutluluğunuzu daim etsin." ifadelerini kullandı.

Yakınlarıyla hatıra fotoğrafı çektiren çiftin evlilik cüzdanını Vali Yiğitbaşı verdi.

Damat ve geline, mesai arkadaşları tarafından kelepçe takıldı.

Törene, Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Karabacak, aile yakınları ve çiftin mesai arkadaşları da katıldı.

Kaynak: AA / Canan Tükelay - Güncel
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