Polatlı Ticaret Borsası iftar programı düzenledi

Polatlı Ticaret Borsası (PTB) tarafından iftar programı gerçekleştirildi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, PTB Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen programda, Polatlı'nın tarım, sanayi ve turizm alanlarında önemli bir merkez olduğunu belirtti.

İlçenin ihracat rakamlarına da değinen Hisarcıklıoğlu, Türkiye'nin soğan ihtiyacının yaklaşık yüzde 20'sinin Polatlı'dan karşılandığını ifade etti.

PTB Başkanı Yahya Toplu da ramazan ayının birlik ve dayanışma duygularını güçlendirdiğini belirterek programa katılan davetlilere teşekkür etti.

İftar programında, 2025 yılında Polatlı'da en çok gelir ve kurumlar vergisi ödeyenlerle, en fazla tescil yapan borsa üyelerine de ödülleri verildi.