Polatlı Ticaret Borsası'ndan 200 Öğrenciye Kırtasiye Yardımı

Polatlı Ticaret Borsası, 2025-2026 eğitim yılı dolayısıyla 200 öğrenciye toplam 1250 TL değerinde kırtasiye çekleri dağıttı. Yardım töreninde konuşan borsa yetkilileri, eğitime yapılan yatırımın önemine vurgu yaptı.

Polatlı Ticaret Borsasınca (PTB), 2025–2026 eğitim-öğretim yılı dolayısıyla 200 öğrenciye kırtasiye yardımında bulunuldu..

PTB Başkan Vekili Ali Türkoğlu, düzenlenen törende kırtasiyede kullanılabilecek alışveriş çeklerini İlçe Milli Eğitim Müdürü İmralı Kaloç'a teslim etti.

Türkoğlu, yaptığı konuşmada, her yıl geleneksel olarak TOBB'un desteğiyle sürdürdükleri eğitim yardımını devam ettirdiklerini belirterek, "200 öğrencimize 1250 TL'lik kırtasiye çeki verilecek. Eğitime yapılan yatırımın hiçbir zaman kayıp olmayacağına inanıyoruz. "dedi.

Polatlı halkının her zaman öğrencisine sahip çıktığını belirten Kaloç ise, "Polatlı'da 27 bin öğrencimiz var, büyük bir aileyiz. Ticaret Borsamızın bu desteği bizleri memnun etti. Doğru ailelere ve öğrencilere ulaştıracağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Bu katkı için teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA / Ali Tuna - Güncel
