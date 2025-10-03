Haberler

Polatlı'da öğrenciler yürüyüş etkinliğine katıldı

Polatlı'da öğrenciler yürüyüş etkinliğine katıldı
Ankara'nın Polatlı ilçesinde Dünya Yürüyüş Günü etkinlikleri kapsamında öğrenciler, öğretmenler ve idareciler 6 kilometrelik parkurda yürüyüş yaptı.

Şehitlik Mahallesi Fikret Sururi Evirgen Parkı'ndan başlayan yürüyüş, Üçpınar istikametinde gerçekleştirildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen etkinlikte, ellerinde "Harekete çocuklukta başla, Sağlıklı Yaşa", "Obezite İstifa'" dövizleri taşıyan öğrenciler, sloganlar attı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü İmralı Kaloç, etkinlikle, hareketli yaşam bilinci oluşturmak istediklerini söyledi.

Kaynak: AA / Ali Tuna - Güncel
