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Polatlı'da kavgaya karışanların üzerine araç sürüldü, bir kişi hayatını kaybetti

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Ankara'nın Polatlı ilçesinde çıkan kavgada aracın altında kalan Serkan Özkan hayatını kaybetti. Olayda 6 kişi yaralandı.

Ankara'nın Polatlı ilçesinde kavgaya karışanların üzerine sürülen aracın altında kalan kişi, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Polatlı Besihaneler bölgesinde 25 Mayıs'ta iki aile arasında çıkan kavga sırasında iki çocuk babası Serkan Özkan (43), taraflardan birinin kavgaya karışanların üzerine sürdüğü aracın altında kaldı.

Eski Polatlıspor Kulüp Başkanı Özkan, Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Özkan, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Serkan Özkan'ın cenazesi, Polatlı Yeni Mahallesi Camisi'nde kılınan namazın ardından Polatlı Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenaze törenine, Özkan'ın ailesi ve yakınları ile Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya, belediye meclisi üyeleri, siyasi partilerin ilçe başkanları ve çok sayıda kişi katıldı.

Olayda İ.Y, F.A.Ö. ve S.Ö'nün aralarında bulunduğu 6 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Kavgaya karışanların üzerine aracı sürdüğü iddia edilen İ.Y. ile F.A.Ö'nün tutuklandığı, S.Ö. hakkında ise ev hapsi kararı verildiği öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

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