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Pinglu Kanalı'ndan geçen ilk dış ticaret gemisi Can Tho'da törenle karşılandı

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Pinglu Kanalı'ndan geçen ilk dış ticaret gemisi Can Tho'da törenle karşılandı
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Pinglu Kanalı'ndan geçen ilk dış ticaret gemisi için perşembe günü Vietnam'ın Can Tho Limanı'nda karşılama töreni düzenlendi. 16 Eylül'de Nanning Limanı'ndan yola çıkan gemi, 252 TEU'luk kargoyla çarşamba günü Can Tho'ya ulaştı.

CAN THO, 26 Eylül (Xinhua) -- Çin'in Pinglu Kanalı'ndan geçen ilk dış ticaret gemisi için perşembe günü Vietnam'ın Can Tho Limanı'nda bir karşılama töreni düzenlendi.

16 Eylül'de Çin'in güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'ndeki Nanning Limanı'ndan yola çıkan konteyner gemisi, Pinglu Kanalı'ndan geçerek çarşamba günü Can Tho Limanı'na ulaştı.

Gemide ağırlıklı olarak Çin'in batısından sevk edilen ahşap paneller, sodyum sülfat ve otomotiv parçaları da dahil olmak üzere 252 TEU'luk kargo bulunuyordu.

Beibu Körfezi Liman Grubu Başkanı Hu Huaping yaptığı açıklamada, iki yönlü kargo akışını geliştirmek, hizmet kalitesini artırmak ve lojistik bağlantıları güçlendirmek amacıyla Can Tho Limanı ve diğer ortaklarla birlikte çalışacaklarını belirtti.

16 Eylül'de açılan ve Guangxi'nin Hengzhou kentinden Beibu Körfezi'ne kadar uzanan 134,2 kilometre uzunluğundaki Pinglu Kanalı, Çin'in güneybatısının büyük bir bölümü için denize en yakın çıkış noktası konumunda.

5.000 tona kadar olan gemiler için tasarlanan kanal, Çin'in güneybatısından denize taşınan malların iç su yolu güzergahını, Guangdong eyaletindeki limanlardan geçen geleneksel rotalara kıyasla 560 kilometreden fazla kısaltıyor.

Kaynak: Xinhua
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