Pınarhisar Kaymakamı Özderin, Tozaklı Köyü'nü Ziyaret Etti
Pınarhisar Kaymakamı Enver Özderin, Tozaklı köyünde vatandaşlarla bir araya gelerek köydeki yatırımları inceledi. Ayrıca, zirai dondan etkilenen üreticilere yapılacak destek ödemeleri hakkında bilgi verdi.
Pınarhisar Kaymakamı Enver Özderin, köy ziyaretlerini sürdürüyor.
Özderin, Tozaklı köyünü ziyaret ederek vatandaşlarla köy kahvehanesinde bir araya geldi.
Vatandaşların isteklerini dinleyen Özderin, daha sonra köyde devam eden ve tamamlanan yatırımları inceledi.
Zirai dondan etkilenen üreticilere destek ödemeleri yapılıyor
Kırklareli'nde zirai dondan etkilenen 220 üreticiye 20.1 milyon lira destek ödemesi yapılacak.
İl Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca, yaptığı yazılı açılamada, "2025 Yılında Meydana Gelen Zirai Don Nedeniyle Ürünleri Hasar Gören Çiftçilere Destekleme Ödemesi Yapılmasına İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı" kapsamında zirai dondan etkilenen üreticilere destek ödemelerinin yapılacağını belirtti.
Karaca, tarım sigortası olmayan ve Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı üreticilerin ödemelerinin banka hesaplarına aktarılmaya başlandığını kaydetti.