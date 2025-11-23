Haberler

Pınarhisar Kaymakamı Özderin Esnafı Ziyaret Etti

Güncelleme:
Pınarhisar Kaymakamı Enver Özderin, çarşı esnafını ziyaret ederek işlerinde bereket diledi ve talepleri dinledi. Ayrıca Lüleburgaz'da hobi bahçeleri için müracaatların devam ettiği bildirildi.

Pınarhisar Kaymakamı Enver Özderin, esnaf ziyaretinde bulundu.

Özderin, çarşı esnafını ziyaret ederek işlerinde bereket ve kolaylık diledi.

Bir süre esnaf ile sohbet eden Özderin, talepleri dinledi.

Hobi bahçesi müracaatları sürüyor

Lüleburgaz'da hobi bahçeleri için müracaatlar devam ediyor.

Lüleburgaz Belediyesinden yapılan açıklamada, hobi bahçelerinin 2026 yılında kullanılması için müracaatların alındığı bildirildi.

İnsan, doğa ve yaşam ilişkisinin pekiştirilmesi amacıyla hayata geçirilen hobi bahçeleri projesinin devam ettiği aktarılan açıklamada, hobi bahçelerinin ekolojik tarım alanı olarak kullanıldığı kaydedildi.

Açıklamada, müracaatların Lüleburgaz Yıldızları Kadın Akademisi ile Kongre Meydanı'ndaki irtibat bürosuna yapılabileceği belirtildi.

Kaynak: AA / Erhan Baycan - Güncel
