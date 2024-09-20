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Pınarhisar Kaymakamı Gazilerle Bir Araya Geldi

Pınarhisar Kaymakamı Gazilerle Bir Araya Geldi
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Pınarhisar Kaymakamı Rabia Naçar Çanakcıoğlu, Gaziler Günü'nde gazilerle bir araya gelerek onların vatan için gösterdikleri fedakarlıkları vurguladı. Ayrıca, Kıyıköylü balıkçılar hamsi avcılığına yönelik kota hakkında bilgilendirildi.

Pınarhisar Kaymakamı Rabia Naçar Çanakcıoğlu, gazilerle bir araya geldi.

Çanakcıoğlu, bir restoranda düzenlenen programda, gazilerin vatanın bağımsızlığı ve bölünmez bütünlüğünü korumak için canlarını ortaya koyduklarını söyledi.

Gaziler Günü'nü kutlayan Çanakcıoğlu, gazilerin örnek alınması gerektiğini kaydetti.

Konuşmaların ardından Çanakcıoğlu, gazilerle sohbet etti.

Kıyıköylü balıkçılar bilgilendirildi

Kırklarelili balıkçılar hamsi avcılığına yönelik kota kararı konusunda bilgilendirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesinde bir restoranda düzenlenen programda, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü İstatistik ve Bilgi Sistemleri Daire Başkanı Hüseyin Akbaş tarafından balıkçılara hamsi avcılığına yönelik kota kararı hakkında bilgi verildi.

Toplantı, balıkçıların sorularının yanıtlanmasıyla sona erdi.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel

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