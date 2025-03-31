Pfizer, Beijing'de Yeni Ar-Ge Merkezini Açtı

BEİJİNG, 31 Mart (Xinhua) -- ABD'nin önde gelen ilaç şirketi Pfizer'in Beijing Ekonomik Teknolojik Kalkınma Bölgesi'nde yer alan BioPark'ta açtığı yeni araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) merkezi cumartesi günü resmen faaliyete başladı.

Pfizer, Çin'de açtığı bu üçüncü Ar-Ge merkeziyle ülkedeki ilaç geliştirme kapasitesini güçlendirmeyi ve Çin'i şirketin küresel erken aşama klinik çalışmalarına ve tüm önemli üçüncü faz çalışmalarına entegre etmeyi amaçlıyor.

Şirketin Kıdemli Başkan Yardımcısı Michael Corbo, Çin'de artan yaşlı nüfus nedeniyle yenilikçi ilaç ve aşılara olan talebin büyümesinin beklendiğini söyledi.

Corbo, Beijing'deki yeni Ar-Ge merkezinin, Çinli hastalar dahil olmak üzere dünya genelindeki hastalara fayda sağlayacak yenilikçi ilaçların küresel eş zamanlı gelişimini hızlandıracağını belirtti.

Giderek daha fazla çok uluslu ilaç şirketi, Çin'in gelişmekte olan yenilikçi ilaç sektörünü küresel rekabet avantajlarını güçlendirecek stratejik bir fırsat olarak değerlendiriyor.

Bu ay başında önümüzdeki beş yıl içinde Beijing'e 2,5 milyar ABD doları yatırım yapmasını öngören bir anlaşma imzalayan İngiliz ilaç devi AstraZeneca, başkentin dünya standartlarındaki yaşam bilimleri inovasyon ekosistemine duyduğu güveni ortaya koydu. Tıbbi teknoloji firması Medtronic de Çin'deki ilk dijital sağlık inovasyon merkezini BioPark'ta faaliyete geçirdi.

Bugüne kadar Eli Lilly, Pfizer, Bayer, AstraZeneca ve Medtronic gibi çok uluslu ilaç devlerinin de aralarında bulunduğu yaklaşık 5.000 sağlık şirketi, Beijing Ekonomik Teknolojik Kalkınma Bölgesi'nde faaliyet göstermeye başladı.