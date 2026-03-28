Öz Pil-Sen Genel Başkanı Avşar'dan Hürmüz Boğazı'ndaki krize ilişkin açıklama Açıklaması

Öz Pil-Sen Genel Başkanı Avşar'dan Hürmüz Boğazı'ndaki krize ilişkin açıklama

Öz Pil-Sen Genel Başkanı Mehmet Avşar, Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasının ardından yaşanan ekonomik krizle ilgili istihdamın korunması ve ekonomik dengenin sürdürülmesi gerektiğini vurguladı.

Petrol İlaç Lastik Kimya Plastik İşçileri Sendikası (Öz Pil-Sen) Genel Başkanı Mehmet Avşar, Hürmüz Boğazı'nın gemi geçişlerine kapatılmasıyla yaşanan krize ilişkin "devlete güvenlerinin tam" olduğunu belirterek, bu süreçte beklentilerinin, istihdamın korunması ve ekonomik dengenin kararlılıkla sürdürülmesi olduğunu bildirdi.

Avşar, ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları ve İran'ın misillemeleriyle gelişen sürece ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Hürmüz Boğazı'nda gemi geçişleriyle ilgili yaşanan aksaklıkların petrol fiyatlarının yükselmesine neden olduğunu belirten Avşar, sürecin petrokimya iş kolu üzerindeki etkilerinin doğrudan üretim sahasında hissedildiğini bildirdi.

Avşar, krizin yalnızca fiyatlarla sınırlı olmadığını, üretim ve lojistik hatlarında da çok boyutlu bir daralma yaşandığına işaret etti.

Artan enerji maliyetlerinin üretim süreçlerini yavaşlattığını, işverenlerin üzerinde yatırımları erteleme ve maliyetleri işçiye yansıtma baskısı oluşturduğunu ifade eden Avşar, bu durumun işten çıkarmalar, ücret baskısı ve sosyal haklarda gerileme riskini doğurduğu kaydetti.

Avşar, sanayi maliyetlerinin artmasının yaratacağı yükün en ağır kısmının emekçilerin omuzlarında olacağını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Emekçinin alım gücü gerilerken, ücretler hayat pahalılığı karşısında hızla erimekte, iş güvencesi üzerindeki baskı giderek artmaktadır. Küresel ölçekte yaşanan bu enerji krizi, sonuçları itibarıyla en ağır şekilde çalışan kesimleri etkilemekte ve krizin maliyeti adım adım emekçilerin omuzlarına bırakılmaktadır. Biz bunu kabul etmiyoruz. Bu nedenle de ekmek teknemizin korunmasını istiyoruz. Üretimin sürdürülebilirliği kadar emekçinin korunması da zorunludur, ücretler enflasyon karşısında güvence altına alınmalı, iş güvencesi ve sosyal haklar gerilememelidir."

Türkiye'nin, sürecin olumsuz etkilerini sınırlamak ve ekonomik dengeleri korumak için gerekli adımları attığını belirten Avşar, "Devletimizin tecrübesi ve kriz yönetim kapasitesine güvenimiz tamdır. Temel beklentimiz, bu süreçte istihdamın korunması ve ekonomik dengenin kararlılıkla sürdürülmesidir." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Orhan Onur Gemici
