Trump'tan ticaret savaşında geri adım: 145'lik gümrük vergisi düşürülecek

Dünyayı kaosa sürükleyen karardan geri adım! Trump fikir değiştirdi
Bakanlık 'önemli uyarı' deyip duyurdu: Doğum yardımı başvuruları sadece e-Devlet'te

Bakanlık 'önemli uyarı' deyip duyurdu! sadece e-Devlet'ten yapılıyor
Van'da katliam gibi kaza: 7 ölü, 12 yaralı

Katliam gibi kaza: 7 ölü, 12 yaralı
Pençe-Kilit bölgesinden acı haber: 1 şehit

Pençe-Kilit bölgesinden acı haber! Askerimiz şehit oldu

Personel Servis Araçlarında Yaş Sınırı 21'e Yükseltildi

Personel Servis Araçlarında Yaş Sınırı 21'e Yükseltildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kamu kurumlarında personel servis aracı olarak kullanılabilecek taşıtlarda yaş sınırı 19'dan 21'e çıkarıldı. Yeni düzenleme, Resmi Gazete'de yayımlandı ve hemen yürürlüğe girdi.

Personel servis aracı olarak kullanılabilecek taşıtlarda yaş sınırı 19'dan 21'e yükseltildi.

Kamu Kurum ve Kuruluşları Personel Servis Hizmet Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe girdi.

Buna göre, personel servis aracı olarak kullanılacak taşıtlar, fabrikasından imal edildiği tarihten sonra gelen ilk takvim yılı esas alınmak kaydıyla 21 yaşından küçük olacak. Söz konusu sınır, daha önce 19 olarak uygulanıyordu.

Yönetmelik hükümleri, Cumhurbaşkanı tarafından yürütülecek.

Kaynak: AA / Arife Yıldız Ünal - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.