Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) yetkililerinin, Nvidia Üst Yöneticisi (CEO) Jensen Huang'ın yeniden göreve getirilmesi için başkana ekonomiye müdahale konusunda geniş yetkiler tanıyan Savunma Üretim Yasası'nı devreye sokmayı değerlendirdiği iddia edildi.

Washington Post gazetesinin konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ile Savunma Bakan Yardımcısı Steve Feinberg'in de aralarında bulunduğu Pentagon yetkilileri, Huang'ın Nvidia'daki görevine dönmesini sağlamak amacıyla Savunma Üretim Yasası'na başvurulmasını görüştü.

Kaynaklar, Trump yönetiminin üst düzey yetkilileri arasında Huang görevine dönmeden önce yapılan görüşmelerde gündeme gelen öneri kapsamında söz konusu yasanın Nvidia Yönetim Kurulu üzerinde baskı oluşturmak için kullanılmasının değerlendirildiğini öne sürdü.

Pentagon yetkililerinin, Huang'ın yeniden göreve getirilmesinin ABD'nin ulusal güvenliği açısından önemini vurguladığını belirten kaynaklar, bu konuda olası baskı araçlarından birinin ise Nvidia'nın üretiminin daha büyük bölümünü askeri projelere yönlendirmeye zorlanması olabileceğinin değerlendirildiğini ifade etti.

Öte yandan, ismi açıklanmayan bir Pentagon yetkilisi, üst düzey yöneticiler arasında söz konusu görüşmelerin yapılmadığını ve Hegseth dahil hiçbir yetkilinin böyle bir öneride bulunmadığını savundu.

Huang 12 Kasım'da istifa etmişti

Nvidia Yönetim Kurulu, 8 Kasım'da Jensen Huang'ın yabancı istihbarat faaliyetinin hedefi olduğuna ilişkin haberlerin ardından bağımsız soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.

Soruşturma, Huang'ın Pekin yönetimine bilgi aktardığı öne sürülen Çinli iş insanı Alice Huang ile yakın ilişkisi bulunduğuna dair haberlerin ardından başlatılmıştı.

Uluslararası basında yer alan haberlerde Huang'ın şirkette kendisine bağlı bir yöneticiyle de evlilik dışı ilişki yaşadığı iddia edilmişti.

Şirket 12 Kasım'da Huang'ın başkanlık, üst yöneticilik ve yönetim kurulu üyeliği görevlerinden derhal geçerli olmak üzere ayrıldığını duyurmuştu.

Ardından, 23 Kasım'da Huang, yabancı bir istihbarat faaliyetinin hedefi olduğu iddialarına ilişkin başlatılan soruşturma devam ederken CEO görevine yeniden getirilmişti.

Savunma Üretim Yasası nedir?

Kore Savaşı sırasında çıkarılan 1950 Savunma Üretim Yasası, ABD başkanına özel sektörün ülkenin acil ihtiyacı olan ürünler üretmesini sağlaması konusunda yetki veriyor.

Başkan, gerekli gördüğü takdirde ülkenin karşı karşıya kaldığı acil durum için şirketlere veya kritik askeri sanayiye ülke ihtiyaçlarını önceleyerek belirli bazı malzemeler ürettirmek için bu yasa kapsamındaki yetkisini kullanabiliyor.

Kaynak: AA