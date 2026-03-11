Haberler

ABD Savunma Bakanlığının Eylül 2025'te "rekor" harcama yaptığı iddiası

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Savunma Bakanlığı'nın Eylül 2025'teki harcamaları, lüks gıda ürünleri, yüksek kalitede mobilya ve bilgi teknolojileri alımlarıyla birlikte 93,4 milyar dolar olarak belirlendi. Açıklanan rapora göre, bu harcama federal kurumlar için 2008'den bu yana en yüksek aylık harcama oldu.

ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon), Eylül 2025'te hibe ve sözleşmelerin yanı sıra "lüks gıda ürünleri, yüksek kalitede mobilya ve bilgi teknolojileri alımları" için 93,4 milyar dolarlık "rekor" bütçe kullandığı iddia edildi.

ABD hükümetinin harcamalarını yayınlayan kar amacı gütmeyen bir grup olan Open The Books tarafından Pentagon'un Eylül 2025'teki harcamaları incelendi.

İnceleme sonucu hazırlanan raporda, Pentagon'un söz konusu tarihte federal kurumlar için en az 2008'den bu yana en yüksek aylık harcama olduğu değerlendirilen 93,4 milyar dolarlık bir bütçe kullandığı öne sürüldü.

Eylül ayının yalnızca son 5 iş gününde hibe ve sözleşmeler için 50,1 milyar dolar harcandığına işaret edilen raporda, harcamaların "lüks gıda ürünlerini, yüksek kalitede mobilyaları ve aceleyle yapılan bilgi teknolojileri alımlarını" kapsadığı savunuldu.

"Eylülde panik butonuna basılıyor"

Mali yılın bitişine denk gelen eylül ayında, devlet kurumlarında yüksek harcamaların yapılmasına sık rastlanıyor.

Rapora göre her sene eylül ayında yapılan askeri harcamalar, yönetimden bağımsız şekilde artış gösteriyor.

"Govly" Üst Yöneticisi (CEO) Mike Weiland, devlet kurumlarının mali yıl boyunca kendilerine tahsis edilen bütçeyi harcamaması durumunda bir sonraki yıl bu fonlara erişemeyeceğine yönelik endişelere işaret ederek, "Bu yüzden kurumlar ağustos ve eylül aylarında panik butonuna basarak harcama yapıyor." ifadesini kullandı."

Kaynak: AA / Ayşe İrem Çakır
Savaşta 12. gün! İran'dan tarihi operasyon geldi, İsrail ölenlerin sayısını açıkladı

İran'dan tarihi operasyon geldi! İsrail ölenlerin sayısını açıkladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

2 çocuğunun annesini acımasızca öldürdü

2 çocuğunun annesini acımasızca öldürdü
Tarihi zafere gölge düşüren detay! Icardi stattan suratı 5 karış ayrıldı

Geceye damga vuran görüntü!
Galatasaray yapay zekanın ayarlarıyla oynadı! 'Tur Aslan'ın' diyor

Galatasaray yapay zekanın da ayarlarıyla oynadı
Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne operasyon! Çok sayıda gözaltı var

Büyükşehir belediyesine operasyon! Çok sayıda gözaltı var
2 çocuğunun annesini acımasızca öldürdü

2 çocuğunun annesini acımasızca öldürdü
Görüntüyü izleyen herkes aynı yorumu yapıyor

İzleyen herkes aynı yorumu yapıyor
Murat Ülker'i bile 3'e katladı! Hamdi Ulukaya boşuna Fener'e sponsor olmamış

Boşuna Fener'e sponsor olmamış