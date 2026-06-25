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Pentagon, ek savunma bütçesi talebinin 67 milyar dolar olduğunu açıkladı

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ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), askeri hazırlığın sürdürülmesi için Kongre’den 67 milyar dolar ek bütçe talep etti. Ayrıca 350 milyar dolarlık uzun vadeli yatırımın Altın Kubbe projesi, mühimmat üretimi ve istihdam gibi alanlara kullanılacağı açıklandı.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Kongreden talep edilen ek savunma bütçesinin 67 milyar dolar olduğunu ve bu paketin askeri hazırlığın sürdürülmesi açısından kritik önem taşıdığını bildirdi.

Pentagon Sözcüsü Sean Parnell, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından Kongre'den istenen ek bütçeye ilişkin açıklama yaptı.

Parnell, Savunma Bakanlığının ek bütçe talebinin 67 milyar dolar olduğunu belirtti.

Söz konusu ek bütçenin ordunun olası krizlere karşı hazırlıklı kalması açısından gerekli olduğunu kaydeden Parnell, savunma alanına ayrılması öngörülen 350 milyar doların ise ordu için uzun vadeli yatırım niteliği taşıdığına işaret etti.

Parnell, savunma alanına ayrılması öngörülen 350 milyar doların Altın Kubbe (Golden Dome) projesi, kritik maden tedarik zincirlerinin ülkeye geri kazandırılması, mühimmat üretiminin artırılması ve askeri personelin yaşam koşullarının iyileştirilmesi için kullanılacağını belirtti.

Bu yatırımların, ABD'nin askeri üstünlüğünü uzun yıllar korumasına katkı sağlayacağını kaydeden Parnell, aynı zamanda ülkede binlerce yeni istihdam oluşturacağını savundu.

Öte yandan, 19 Haziran'da ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon), "İran ile savaş ve diğer giderler nedeniyle Kongre'den 80 milyar dolar ek bütçe talep ettiği" iddia edilmişti.

Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin konu hakkında bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Savunma Bakan Yardımcısı Stephen Feinberg, geçen hafta yaptığı görüşmelerde Kongre üyelerine ek bütçe talebini iletmişti.

Kaynak: AA / Elif Gültekin Karahacıoğlu
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