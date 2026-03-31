Pentagon, İran saldırısından önce Bakan Hegseth bağlantılı savunma yatırımı iddiasını reddetti

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Savunma Bakanı Pete Hegseth ile bağlantılı aracı kurumun, İran'a saldırılar öncesi büyük bir savunma şirketine yatırım yapmaya çalıştığı yönündeki iddiaların doğru olmadığını bildirdi.

Pentagon Sözcüsü Sean Parnell, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan, basında çıkan iddialara ilişkin açıklama yaptı.

Parnell, iddiaları "tamamen yanlış ve uydurma" olarak niteleyerek ne Hegseth'in ne de temsilcilerinin varlık yönetim şirketi BlackRock ile böyle bir yatırım için iletişime geçtiğini ifade etti.

Haberlerin "kamuoyunu yanıltmaya yönelik temelsiz bir karalama" olduğunu belirten Parnell, habere ilişkin derhal düzeltme talep etti.

Financial Times gazetesinin üç kaynağa dayandırdığı haberinde, Hegseth'in ABD'nin büyük bankalarından Morgan Stanley'deki aracısının, şubatta BlackRock ile temasa geçerek, şirketin "Defense Industrials Active ETF" fonuna milyonlarca dolarlık yatırım yapmayı değerlendirdiği öne sürülmüştü.