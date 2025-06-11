Pendik'te İş İnsanı Aykut Karagöz'ün Cenazesi Defnedildi

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Alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada silahla vurularak hayatını kaybeden iş insanı Aykut Karagöz, Pendik'te toprağa verildi. Cenaze namazına aile yakınları katıldı.

Pendik'te alacak verecek meselesinden çıkan kavgada silahla vurularak öldürülen iş insanı Aykut Karagöz'ün cenazesi toprağa verildi.

Karagöz için Pendik Kurtköy Merkez Camisi'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazına, ailesi, yakınları ve arkadaşları katıldı.

Aykut Karagöz'ün cenazesi, kılınan namaz sonrası Kurtköy Mezarlığı'na defnedildi.

Sülüntepe Mahallesi Ney Sokak'taki ofiste dün, inşaat işleriyle uğraşan Karagöz ile kalfa Hamza K. arasında alacak verecek meselesinden çıkan tartışma kavgaya dönüşmüştü.

Karagöz, silahla Hamza K'yi yaralarken, yaşanan arbedede silahı alan Hamza K. de Karagöz'ü vurmuştu. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Karagöz, müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Kaynak: AA / Ali Cevahir Aktürk - Güncel
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