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Pehlivanköy'de Çiftçilere Kuraklığa Dayanıklı Tohum Desteği

Pehlivanköy'de Çiftçilere Kuraklığa Dayanıklı Tohum Desteği
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Pehlivanköy ilçesinde çiftçilere yüzde 75 hibe desteğiyle kuraklığa dayanıklı sorgum sudan otu melezi tohumu dağıtıldı. İl Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca, iklim değişikliğine karşı alternatif ürünlerin önemine değindi.

Pehlivanköy ilçesinde çiftçilere yüzde 75 hibe desteğiyle kuraklığa dayanıklı sorgum sudan otu melezi tohumu dağıtıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca, Pehlivanköy Tarım ve Orman Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen programda, iklim değişikliğine karşı üreticilerin artık alternatif ürünlere yönelmesi gerektiğini söyledi.

Sorgum sudan otunun kuraklığa dayanıklı bir ürün olduğunu ifade eden Karaca, bu konuda çalışmaların arttırıldığını söyledi.

Konuşmaların ardından Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünün Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Programı (TAKE) kapsamında hayata geçirilen "Sorgum Sudan Otu Melezi Üretiminin Yaygınlaştırılması Projesi" kapsamında yüzde 75'i hibe olmak üzere 15 çiftçiye 350 kilogram tohum teslim edildi.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel
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