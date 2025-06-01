Pehlivanköy'de 'Aga' Mısır Çeşidi İçin Deneme Alanı Kuruldu

Pehlivanköy'de 'Aga' Mısır Çeşidi İçin Deneme Alanı Kuruldu
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Pehlivanköy ilçesinde Sakarya Mısır Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirilen 'Aga' mısır çeşidi için deneme alanı oluşturuldu. Bölgede silajlık mısırın verimliliği test edilecek.

Pehlivanköy ilçesinde "Aga" mısır çeşidi için deneme alanı oluşturuldu.

Sakarya Mısır Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünce geliştirilen "Aga" mısır çeşidi Pehlivanköy ilçesindeki demonstrasyon alanına ekildi.

Silajlık mısır çeşidinin bölgenin iklim koşulu ve toprak yapısına uygunluğu test edilecek.

Pehlivanköy Tarım ve Orman Müdürü Ali Doğan da deneme alanındaki ekim çalışmalarını takip ederek, çalışmalar kapsamında "Aga" silajlık mısır çeşidinin bölgedeki veriminin tespit edileceğini belirtti.

Hasat sonrasında sonuçları üreticiler ile paylaşacaklarını ifade eden Doğan, mısır çeşidinden güzel verim elde edileceğine inandığını kaydetti.

Kaynak: AA / Ufuk Ertop - Güncel
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