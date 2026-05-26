Semt pazarında kendi bestelerini seslendirip satış yapıyor

Düzce'de semt pazarında tezgah açan Mevlüt Akın, kendi bestelediği şarkıları söyleyerek hem eğleniyor hem de satış yapıyor. Neşeli tavırları vatandaşların ilgisini çekiyor.

DÜZCE'de Kurban Bayramı öncesi semt pazarında tezgah açan Mevlüt Akın, kendi bestelediği şarkıları söyleyip, satış yapıyor.

Semt pazarlarında kıyafet satan Mevlüt Akın, Kurban Bayramı öncesi ürünlerini satmak için Düzce'de tezgah açtı. Akın, açtığı müzik eşliğinde kendi bestelediği şarkılarını seslendirerek satış yapıyor. Akın'ın neşeli tavırları semt pazarına renk katarken vatandaşlarında ilgisini çekiyor.

Semt pazarlarında kıyafetlerini satabilmek için şarkı bestelediğini söyleyen Mevlüt Akın, "Kendimce bestelediğim şarkıları sazlı, sözlü ve ritimli olarak alışverişe gelen müşterilerimize söylüyorum. Kimi zaman oynayanlar oluyor eğlenceli buluyorlar. Hem eğleniyorum hem de eğlendiriyorum. Pazarda çektiğim videolarımı sosyal medyaya yüklüyorum. Sosyal medyada da çok büyük beğeniler alıyorum. Kendimce kurduğum cümleleri ritme döktüm. Ritme döktüğüm için de daha çok eğlenceli oldu. En sonunda işi biraz daha geliştirdik, şimdi de saza döktük devam ediyoruz" diye konuştu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
