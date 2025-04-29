Pazar Yerlerinde Zabıta Denetimleri Artarak Devam Ediyor

Melikgazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, pazar yerlerinde denetimde bulunarak, fiyat etiketleri ve terazilerin doğruluğunu kontrol etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, zabıta ekipleri, ilçe genelinde kurulan pazar yerlerinde denetimlerde bulundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, denetimlerin amacının hem vatandaşların güvenli ve sağlıklı alışveriş yapmasını sağlamak hem de esnafın kurallara uygun faaliyet göstermesini teşvik etmek olduğunu ifade etti.

Denetimlerin aralıksız süreceğini belirten Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Pazar yerlerinde zabıta ekiplerimizin bu tür denetimleri, hem satıcıların hem de alıcıların memnuniyetini artırmayı ve halk sağlığını korumayı amaçlıyor. Hem esnafımızın hem de halkımızın mutluluğu ve sağlığı bizim önceliğimizdir. Ekiplerimizin titiz çalışmaları, ilçedeki pazarlarda düzenin sağlanmasına büyük katkı sağlıyor. Tezgahların temiz ve düzenli olması, ayıplı mal satışı ve yüksek sesle satış yapmama gibi konularda da hassas davranılması için gerekli uyarılar yapıldı."