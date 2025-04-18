Pazar İlçe Tarım ve Orman Müdürü Çiftçileri Ziyaret Etti
Pazar İlçe Tarım ve Orman Müdürü Emre Kapar, marul, maydanoz ve ıspanak fide dikimi yapan çiftçileri ziyaret ederek tarımsal üretim üzerine bilgi aldı. Kapar, tarım işçilerinin önemine vurgu yaptı.
Pazar İlçe Tarım ve Orman Müdürü Emre Kapar, çiftçileri ziyaret etti.
Arazisinde marul, maydanoz, ıspanak yeşillik fide dikimlerini gerçekleştiren üreticileri ziyaret eden Kapar, çiftçi Halil Karaca'dan da sürece ilişkin bilgiler aldı.
Kapar, "Tarımsal üretimin temel taşlarından olan tarım işçilerimiz, üretimin devamlılığı için arazide çalışmalarına başladı. Teknik personelle birlikte arazide üreticilerimizi ve çalışanlarımızı yalnız bırakmıyoruz" dedi.
Kaynak: AA / Mustafa Coşkun Sarık - Güncel