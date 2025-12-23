Payco Soruşturmasında İkinci Dalga Operasyon: 28 Şüpheli Gözaltına Alındı

(İSTANBUL ) PAYCO Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.'ye yönelik "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" iddiasıyla yapılan ikinci dalga operasyonda, aralarında yazılım mühendisi, bilgi teknolojileri personeli ve proje yöneticisi de bulunan 28 kişi, gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından, PAYCO Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. ile şirket yetkilileri hakkında "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçları kapsamında soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturmanın ilk aşamasında, yasa dışı bahis ve yasa dışı forex/dolandırıcılığı faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerinin, elektronik para ve ödeme hizmeti sunan kuruluşlar üzerinden finansal sisteme sokulduğu, akabinde ise çok sayıda yurt içi ve yurt dışı şirket üzerinden aklanmaya çalışıldığı tespit edilmişti. Bunun sonucunda İstanbul, Ankara, Kocaeli ve Yalova illerinde, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber

Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce eş zamanlı operasyon yapılmış; gerçekleştirilen operasyonda 11 şüpheli gözaltına alınmıştı. Adreslerinde arama ve el koyma tedbirleri uygulanan, 9 şüpheli tutuklanmış ve 2 şüpheli adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakılmıştı.

28 şüpheli arasında yazılım mühendisi, bilgi teknolojileri personeli ve proje yöneticisi de var

Söz konusu soruşturma derinleşti. Başsavcılık, elde edilen yeni deliller doğrultusunda; yazılım mühendisi, bilgi teknolojileri (İT) personeli ve proje yöneticisi olarak görev yapan bazı şüphelilerin; yasa dışı bahis ve yasa dışı forex/dolandırıcılığı faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerinin elektronik para altyapıları, yazılımsal sistemler ve finansal yönlendirme mekanizmaları aracılığıyla transfer edilmesine ve gizlenmesine aktif şekilde iştirak ettikleri, bu suretle "para nakline aracılık etme" suçunu işlediklerini tespit ettiklerini kaydetti.

Başsavcılık; İstanbul, Adana, Ankara, Antalya, Kocaeli ve Yalova illerinde İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 28 şüphelinin yakalanarak gözaltına alındığını bildirdi.

Ayrıca Başsavcılık, şüphelilerin örgüt içi görev ve konumlarının netleştirilmesi, finansal ve dijital delillerin temini, suçtan elde edilen gelirlerin izinin sürülmesi ve delillerin muhafazası amacıyla şüphelilerin adreslerinde arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildiğini de kaydetti.