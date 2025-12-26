PAYCO Elektronik AŞ'ye ikinci operasyon: 15 şüpheli tutuklandı

PAYCO Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ'ye yönelik ikinci operasyonda, 28 kişi gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 15'i tutuklanırken, 6 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı. Öte yandan 7 şüpheli ise savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından PAYCO Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ ile şirket yetkilileri hakkında "7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçları kapsamında soruşturma başlatıldı. Merkez Bankası denetim raporu ve MASAK analizlerinde, yasa dışı bahis ve yasa dışı forex/dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerinin, elektronik para ve ödeme hizmeti sunan kuruluşlar üzerinden sistematik şekilde paranın nakline aracılık edilerek finansal sisteme sokulduğu, akabinde ise çok sayıda yurt içi ve yurt dışı şirket üzerinden aklanmaya çalışıldığı belirlendi. İstanbul, Ankara, Kocaeli ve Yalova'da İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce düzenlenen eş zamanlı operasyonda 11 şüpheli gözaltına alınmıştı. Şüphelilerden 9'u tutuklanırken, 2 şüphelinin de adli kontrol şartıyla bırakılmıştı.

Soruşturmada, örgüt hiyerarşisi içerisinde operasyonel, idari ve teknik süreçlerde aktif rol üstlendikleri, suç gelirlerinin yazılımsal altyapılar üzerinden yönlendirilmesi, elektronik para hesaplarının yönetimi ve finansal akışların gizlenmesi faaliyetlerine katıldıkları değerlendirilen şüphelilere yönelik ikinci operasyonda düzenlendi. Jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlarda toplam 28 kişi gözaltına alındı.

15 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 28 şüpheliden 15'i çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanırken, 6 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı. Öte yandan 7 kişi ise savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.