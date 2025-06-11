Patnos Barajı'nda Su Seviyesi Yüzde 71'e Ulaştı

Patnos Barajı'nda Su Seviyesi Yüzde 71'e Ulaştı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ağrı'nın Patnos ilçesindeki baraj, kış aylarında azalan su seviyesinin ardından kar suları ve ilkbahar yağmurlarıyla yeniden dolarak yüzde 71 su seviyesine ulaştı. Ayrıca, Devlet Su İşleri tarafından inşa edilen tesis ile ilçenin su ihtiyacının 2050 yılına kadar karşılanması planlanıyor.

Ağrı'nın Patnos ilçesinde içme suyu ile tarımsal sulamada kullanılan ve kış aylarında büyük bölümü kuruyan baraj, ilkbaharda suyla doldu.

Bölgede son yıllarda yağışların az olması, kuraklık ve buharlaşma gibi sebeplerden dolayı Patnos Barajı'nın su seviyesi kış aylarına doğru kuruma noktasına geliyor.

İlçenin tarımsal sulama ve içme suyu ihtiyacını karşılayan barajın su seviyesi kar suları ve ilkbahar yağmurlarıyla yükseldi.

Devlet Su İşleri (DSİ) Şube Müdürlüğünün verilerine göre, barajın su seviyesi yüzde 71'e yükseldi.

Öte yandan barajın ön tarafında Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce yapımı devam eden ve 2026 yılının mart ayında bitirilmesi planlanan günlük 40 bin metreküp su arıtma kapasiteli tesisin tamamlanmasıyla ilçenin 2050 yılına kadar su ihtiyacının karşılanması hedefleniyor.

Kaynak: AA / Abdullah Söylemez - Güncel
Türkiye'nin 32 yıllık dev şirketi konkordato talebinde bulundu

Türkiye'nin 32 yıllık dev şirketi konkordato ilan etti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ümit Özdağ bugün hakim karşısına çıkıyor

Ümit Özdağ için kader günü
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Lisedeki dehşette istenen ceza belli oldu! Kantindeki 'Pınar' yazısı tahrik etmiş

Lisedeki dehşette istenen ceza belli oldu! "Pınar" yazısı tahrik etmiş
Yaprakları maydanoza benzeyen baldıran otu tadına bakanı zehirliyor

Tadına bakanı ölüme götürüyor! Sakın ağzınıza sürmeyin
Cenaze töreninin önüne geçen görüntü! Kılıçdaroğlu alana alkışlarla girdi

Cenaze töreninin önüne geçen görüntü!
'Buğday tarlaları bilerek yakılıyor' tezini doğrulayan düzenek

"Buğday tarlaları bilerek yakılıyor" tezini doğrulayan düzenek
Ferdi Zeyrek'in ikiz kızlarının son isteği herkesi ağlattı

Ferdi Zeyrek'in ikiz kızlarının son isteği herkesi ağlattı
Osimhen'in çuvalla parayı neden reddettiği ortaya çıktı

Osimhen'in çuvalla parayı neden reddettiği ortaya çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.