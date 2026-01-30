Haberler

Erzurum'da usulsüz esnaf kredisi operasyonu için polis 1 yıl boyunca takip yapmış

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzurum'un Pasinler ilçesinde, usulsüz esnaf kredisi dağıtımıyla ilgili yapılan operasyonda 19 zanlı tutuklandı. Soruşturma, bir yıl süren takipler sonrası gerçekleştirildi. Zanlıların devletin 11,5 milyon lira zarara uğramasına neden olduğu belirlendi.

Erzurum'un Pasinler ilçesinde dün düzenlenen ve 19 zanlının tutuklandığı usulsüz esnaf kredisi operasyonuna ilişkin, polisin bir yıldır takip yaptığı belirtildi.

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekiplerinin Pasinler Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifine yönelik dün düzenlediği operasyonun ayrıntıları öğrenildi.

Kooperatif başkanı ve bazı yönetim kurulu üyelerinin de aralarında olduğu 19 zanlının tutuklandığı, şüphelilerden 8'inin savcılık ifadesinin ardından, 11'inin de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı soruşturmaya ilişkin, polisin 1 yıl boyunca takip yaptığı ortaya çıktı.

Müfettiş ve bilirkişi raporunun da bulunduğu soruşturmaya ilişkin, mali polisin şüphelilerin hesap hareketlerini de analiz ettiği belirtildi.

Soruşturmada, şüphelilerin sahte vergi levhası, ikametgah belgesi ve evrak düzenleyerek 2023-2024 yıllarında devleti 11,5 milyon lira zarara uğrattığı tespit edilmişti.

Kaynak: AA / Talha Koca - Güncel
ABD Başkanı Trump, FED Başkanlığı'na Kevin Warsh'ı aday gösterdi

Trump piyasaların merakla beklediği ismi ilan etti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kayıp olarak aranan kadın, ağaca asılı bulundu

Kayıp olarak aranan kadından kahreden haber! Ekipler zorlukla ulaştı
Saklandığı kümeste öksürünce yakayı ele verdi

Öksürüğü duyan polis kümese daldı, sonrası daha bomba
Eşiyle ilgili olay görüntü! Trump bu resimleri görürse ülke karışır

Eşiyle ilgili olay görüntü! Trump bu resimleri görürse ülke karışır
CEO'dan çalışanına ahlaksız teklif: 3 milyonu al kocanı bırak

Patrondan çalışanına ahlaksız teklif: Parayı al, kocanı bırak
Kayıp olarak aranan kadın, ağaca asılı bulundu

Kayıp olarak aranan kadından kahreden haber! Ekipler zorlukla ulaştı
Pep Guardiola'nın Filistin için söylediklerine beğeni yağıyor

"Selamünaleyküm" diye başladı, verdiği mesaj dünyayı ayağa kaldırdı
Yanlışlıkla hesabına yatan parayı görünce iade etmek yerine hapse girmeyi seçti

Hesabına yatan parayı görünce iade etmek yerine hapse girmeyi seçti