Erzurum'da usulsüz esnaf kredisi operasyonu için polis 1 yıl boyunca takip yapmış

Erzurum'un Pasinler ilçesinde dün düzenlenen ve 19 zanlının tutuklandığı usulsüz esnaf kredisi operasyonuna ilişkin, polisin bir yıldır takip yaptığı belirtildi.

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekiplerinin Pasinler Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifine yönelik dün düzenlediği operasyonun ayrıntıları öğrenildi.

Kooperatif başkanı ve bazı yönetim kurulu üyelerinin de aralarında olduğu 19 zanlının tutuklandığı, şüphelilerden 8'inin savcılık ifadesinin ardından, 11'inin de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı soruşturmaya ilişkin, polisin 1 yıl boyunca takip yaptığı ortaya çıktı.

Müfettiş ve bilirkişi raporunun da bulunduğu soruşturmaya ilişkin, mali polisin şüphelilerin hesap hareketlerini de analiz ettiği belirtildi.

Soruşturmada, şüphelilerin sahte vergi levhası, ikametgah belgesi ve evrak düzenleyerek 2023-2024 yıllarında devleti 11,5 milyon lira zarara uğrattığı tespit edilmişti.