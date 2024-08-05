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Paris 2024 Olimpiyatları'nda Türk sporcuların performansı

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Paris 2024 Olimpiyatları'nın onuncu gününde Türkiye'yi 4 spor dalında 14 sporcu temsil etti. Ferhat Arıcan paralel bar kategorisinde, Ersu Şaşma ise sırıkla atlamada Olimpiyat 5'incisi oldu.

(ANKARA) - Paris 2024 Olimpiyatları'nın onuncu gününde Türkiye'yi 4 spor dalında 14 sporcu temsil etti. Ferhat Arıcan paralel bar kategorisinde, Ersu Şaşma ise sırıkla atlamada Olimpiyat 5'incisi oldu.

Olimpiyatların onuncu gününde (05.08.2024) Milli sporcuların aldığı sonuçlar şöyle:

Atletizm

Ersu Şaşma, sırıkla atlama finalinde 5.85'lik dereceyle Olimpiyat Oyunları'nı 5'inci sırada noktaladı.

Olimpiyat Oyunları'nda, erkekler 400 metre engel elemelerinde yarışan Berke Akçam, 49.48'lik derecesiyle serisini 5'inci, Yasmani Copello Escobar ise 50.72'lik derecesiyle serisini 8'inci sırada tamamladı. Repesaja kalan atletler yarı final için yarın tekrar piste çıkacak.

Cimnastik

Ferhat Arıcan, paralel bar finalinde 15.100 puanla Olimpiyat 5'incisi oldu.

Yelken

Olimpiyat Oyunları'nda Alican Kaynar ve Beste Kaynakcı'dan oluşan Nacra 17 Karışık Takım, yedinci yarışı 12'nci sırada tamamlarken, sekizinci yarışta diskalifiye oldu. Milli takım günün son yarışını 14'üncü sırada bitirdi.

Derin Atakan, kadınlar Formula Kite'da beşinci yarışı, 12'nci sırada tamamladı.

Ecem Güzel, dokuzuncu yarışı 21'inci sırada tamamladı.

Deniz Çınar ve Lara Nalbantoğlu'ndan oluşan 470 karışık takımının koşulması planlanan yarışları olumsuz koşullar nedeniyle yapılmadı.

Yiğit Yalçın Çıtak'ın mücadele ettiği ILCA 7 sınıfında yapılması planlanan 9 ve 10'uncu yarış da olumsuz koşullar nedeniyle iptal edildi.

Güreş

Erkekler 60 kiloda Enes Başar son 16 turunda Rumen rakibi Arnaut Razvan'a 4-2 mağlup oldu ve Olimpiyatlar'a veda etti.

Buse Çavuşoğlu Tosun 68 kiloda son 16 turundaki rakibi ABD'li Amit Elor'a 10-2'lik skorla yenildi ve turnuvaya veda etti.

Muhammet Hamza Bakır, grekoromen stil 130kg son 16 turunda Mısır'dan Abdellatif Mohamed'e tuşla mağlup oldu ve Olimpiyat Oyunları'nı noktaladı.

Kaynak: ANKA / Güncel

Ferhat Arıcan Türkiye Paris Spor Spor Güncel Haberler

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