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Paris 2024 Olimpiyatları'nda mücadele edecek milli tekvandocular Fransa'ya uğurlandı

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Paris 2024 Olimpiyatları'nda mücadele edecek milli tekvandocular Nafia Kuş, Hatice Kübra İlgün ve Merve Dinçel için Konya Havalimanı'nda uğurlama töreni düzenlendi. Milli sporcular, bayraklar ve davul zurna eşliğinde Paris'e yolcu edildi.

Paris 2024 Olimpiyatları'nda mücadelede edecek milli tekvandocular, Fransa'ya yolcu edildi.

Olimpiyat Oyunları öncesi Konya'da son hazırlık kampını yapan teknik direktör Ali Şahin yönetimindeki milli tekvandocular Nafia Kuş, Hatice Kübra İlgün ve Merve Dinçel için Konya Havalimanı'nda uğurlama töreni düzenlendi.

Milli sporcular, Konya Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, genç sporcular ve yetkililerin katıldığı törenle bayraklar ve davul zurna eşliğinde Paris'e uğurlandı.

Kaynak: AA / Güncel

Hatice Kübra İlgün Konya Havalimanı Fransa Konya Paris Spor Milli Takım Spor Güncel Haberler

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