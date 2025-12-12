Haberler

Rekabet Kurumu'ndan Paribu'nun CoinMENA'yı satın almasına onay

Rekabet Kurumu'ndan Paribu'nun CoinMENA'yı satın almasına onay
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

PARİBU, Rekabet Kurumu'nun CoinMENA'nın çoğunluk hissesini devralması için onay verdiğini açıkladı. Bu operasyon, Türkiye'nin dijital varlık sektöründeki ilk uluslararası satın alma işlemi olarak kaydediliyor ve Paribu'nun yüksek potansiyele sahip MENA pazarına erişimini sağlıyor.

PARİBU, Rekabet Kurumu'nun CoinMENA'nın çoğunluk hissesini devralmasına izin verdiğini duyurdu. Karar, Rekabet Kurumu'nun internet sitesinde yayımlandı.

Paribu, Orta Doğu ve Kuzey Afrika (MENA) bölgesinin yerel kripto varlık işlem platformu CoinMENA'yı satın almasına Rekabet Kurumu'nun onay verdiğini duyurdu.

Rekabet Kurumu internet sitesinde yayımlanan Rekabet Kurumu kararında, "CNMENA Holding LTD'nin çoğunluk paylarının Paribu Limited tarafından devralınması yoluyla, CNMENA Holding LTD üzerinde tek kontrol tesis edilmesi işlemine izin verildi" denildi.

Paribu, Orta Doğu ve Kuzey Afrika (MENA) bölgesinin yerel kripto varlık işlem platformu CoinMENA'yı 240 milyon dolara kadar çıkabilecek bir anlaşmayla satın alacağını aralık ayının başında duyurmuştu.

Paribu tarafından yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"Paribunun CoinMENA hamlesi, Türkiye birleşme ve satın alma tarihinin en büyük fintech anlaşması niteliği taşıyor. Ayrıca işlem, Türkiyenin dijital varlık sektöründeki ilk uluslararası satın alması olarak öne çıkıyor.

"2020'de Talal Tabbaa ve Dina Saman tarafından kurulan CoinMENA, CoinMENA B.S.C. ünvanlı şirketiyle Bahreynde lisanslı kripto varlık hizmet sağlayıcısı olarak hizmet veriyor. Dubaide konumlanan CoinMENA FZE ise Dubainin dijital varlık otoritesi VARA tarafından verilen dijital varlık hizmet sağlayıcısı (VASP) lisansıyla faaliyet gösteriyor.

"Rekabet onayı alan anlaşma, Paribuya CoinMENAnın aktif lisansları üzerinden dijital varlık benimsemesinin en yüksek olduğu pazarların başında gelen MENA pazarına doğrudan erişme fırsatı veriyor."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
İsrail'in rahat durmaya niyeti yok: Lübnan'ı bir kez daha vurdular

İsrail'in kanlı planı devrede! Yoğun bombardıman başladı
Komisyonda Türk-İş krizi! Asgari ücret toplantısında bir ilk yaşanabilir

Milyonların kaderini belirleyecek toplantıda bir ilk yaşanabilir
İsrail'in mezarına bile tahammül edemediği isim: Bunu hemen yıkalım

Mezarına bile tahammülleri yok: Bunu hemen yıkalım
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sürpriz sonuçlar var: İşte 26 ilde yapılan son seçim anketi

Sürpriz sonuçlar var: İşte 26 ilde yapılan son seçim anketi
Erdoğan'dan eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez'e yeni görev

Erdoğan'dan eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez'e yeni görev
Meclis'teki taciz skandalında kadın amir olayın üstünü örtmeye çalışmış

TBMM'deki mide bulandıran olayda kadın amirin sözleri daha da skandal
TFF'den Galatasaray'a tarihi para cezası

TFF'den Galatasaray'a tarihi ceza
Sürpriz sonuçlar var: İşte 26 ilde yapılan son seçim anketi

Sürpriz sonuçlar var: İşte 26 ilde yapılan son seçim anketi
Akaryakıta indirim geliyor! İşte yeni fiyatlar

Araç sahiplerini mutlu edecek haber! İndirim geliyor
Bruce Willis Gizem'i öpünce Hakan Hatipoğlu çıldırmış: O an yaptığımı hâlâ düşünüp utanıyorum

Gizem'i öpünce çıldırmış: O an yaptığımı hâlâ düşünüp utanıyorum
Beşiktaş'ta yaprak dökümü! Sergen Yalçın 4 isme 'Güle güle' dedi

Beşiktaş'ta deprem! 4 isme "Güle güle" dedi
Güllü'nün ölümünde yeni görüntüler dosyaya sunuldu

Güllü'yle ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı
Anlaşma tamam! İşte Livakovic'in yeni takımı

Anlaşma tamam! İşte Livakovic'in yeni takımı
Dünyaca ünlü firmadan üretimi durdurma kararı! Yüzlerce kişi işsiz kalacak

Dünya devinden üretimi durdurma kararı! Yüzlerce kişi işsiz kalacak
'Leş kokusu' gelen dönercide mide bulandıran görüntüler

"Leş kokusu" gelen dönercide mide bulandıran görüntüler
Erkek kıtlığı olan ülkede kadınlar 'saatlik koca' kiralıyor

Erkek kıtlığı olan ülkede kadınlar saatlik koca kiralıyor
title