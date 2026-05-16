Haberler

İstanbul'dan Samsun'a 'Cumhuriyet'in izindeyiz' uçuşu

İstanbul'dan Samsun'a 'Cumhuriyet'in izindeyiz' uçuşu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında 6 pilot, paramotorlarla İstanbul Boğazı'ndan Samsun'a doğru 3 günlük bir uçuş başlattı. Türk bayrağını Samsun Valisi'ne ulaştırmayı hedefleyen ekip, Atatürk'ün Bandırma Vapuru rotasını gökyüzünde canlandırmayı amaçlıyor.

İSTANBUL Boğazı'ndan hareket eden 6 pilot, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında paramotorlarla Samsun'a gitmek için uçuş başlattı. Pilotlar, 3 günlük yolculuğun ardından 19 Mayıs'ta Samsun'a ulaşmayı hedefliyor.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında 6 pilot, paramotorlarla Beykoz Parkı'ndan havalanarak İstanbul Boğazı'nı takiben Samsun'a gitmek üzere hareket etti. İstanbul'dan teslim aldıkları Türk bayrağını Samsun Valisi'ne ulaştırmak için yola çıkan paramotor pilotları, 3 günlük uçuş rotasının ardından 19 Mayıs'ta Samsun'a varmayı planlıyor.

'BU RUHU GÖKYÜZÜNDE CANLANDIRMAK İSTİYORUZ'

Uçuş öncesi konuşan Türk Hava Sporları Federasyon Yönetim Kurulu Üyesi Oğuz Er, "Buraya gelmemizin amaçlarından bir tanesi,Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 16 Mayıs 1919'da İstanbul Boğazından Bandırma vapuruyla hareket edip 19 Mayıs 1919'da Samsun'a ayak basıyor. Bizde bugün Türk Hva Sporları Federasyonu olarak ve paramotor ekibimiz olarak Türk bayrağımızı arkadaşlarımıza teslim edeceğiz. Arkadaşlarımızda aynı Bandırma Vapuru'nun izinde Türk bayrağını alıp Samsun'a kadar uçuracaklar ve Samsun'da Devlet erkanına teslim edecekler. Bu ruhu canlandırmak istiyoruz. Aynı rotayı gökyüzünde çizmek istiyoruz. Umarım başarılı bir uçuş olur. Cumhuriyet'imizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e buradan saygı ve sevgilerimizi iletiyoruz, rahmet diliyoruz" dedi.

Konuşmanın ardından Oğuz Er, Samsun Valisi'ne ulaştırılacak olan Türk bayrağını Hava Sporları Paramotor Kurul Başkanı Necdet Çelik'e teslim etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
57 il için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı

Listede İstanbul da var! Meteoroloji'den 57 il için uyarı

Anne ve babasını öldüren hukuk öğrencisi, parkta elleri kanlı halde bulundu

Hukuk öğrencisi, anne ve babasını öldürdü

Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni geçişlerin sinyalini verdi: Aramıza katılacak arkadaşlar olabilir

Erdoğan'a CHP'den geçişler soruldu, verdiği cevap çok konuşulur
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fatma Soydaş'dan 'Açılmayı düşünüyor musun?' sorusuna skandal yanıt

Sözde fenomenden "Açılmayı düşünüyor musun?" sorusuna skandal yanıt
Adana'da esnaf sel suyunda sörf yaptı

Esnaf sel suyunda sörf yaptı
Şenol Güneş'ten Beşiktaş'a geri dönüş iddiaları için yanıt

Şenol Güneş'ten açıklama! Taraftarların merakı son buldu
ATM'lerde yeni düzen sessiz sedasız hayata geçiyor! Eliniz boş dönebilirsiniz

ATM'lerde yeni düzen sessiz sedasız hayata geçiyor! Eliniz boş dönebilirsiniz
Eşi 'fakirlik belgesi' aldı, tepkiler gelince AK Partili vekil özür diledi

Eşi "fakirlik belgesi" aldı, AK Partili vekil özür diledi
Annesine cinsel saldırıda bulunan ağabeyini öldürdü, 2 yıl ceza verilip tahliye edildi

Annesine tecavüze kalkışan abisini öldürdü! Davada dikkat çeken karar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye mesajı: İstihbarat Teşkilatımız çalışıyor

Erdoğan yeni aşamayı bizzat ilan etti! MİT artık devrede