Özbekistan-Paraguay ilişkileri yeni düzeye çıkarılacak

Paraguay Devlet Başkanı Santiago Pena, ilk defa resmi ziyaretle Özbekistan'a geldi.

Özbekistan Cumhurbaşkanlığı Ofisinden yapılan açıklamaya göre, ilk defa ülkeye resmi ziyaret ile gelen Paraguay Devlet Başkanı Pena için Göksaray Cumhurbaşkanlığı Konutu'nda resmi karşılama töreni düzenlendi.

Törenin ardından Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile Paraguay Devlet Başkanı Santiago Pena arasında görüşmeler gerçekleşti.

Görüşmede, Mirziyoyev, Paraguay Devlet Başkanı'nın Özbekistan'a yaptığı ilk resmi ziyaretin tarihi önem taşıdığını belirterek, bunun iki ülke arasındaki dostane ilişkilerin geliştirilmesinde yeni bir dönemi başlatacağını söyledi.

İki ülke arasındaki işbirliğinin durumu ve perspektiflerine ilişkin konuların ele alındığı görüşmede, taraflar, iki ülke arasındaki ticari-ekonomik, eğitim, kültür ve diğer alanlardaki işbirliklerinin geliştirilmesine ilişkin fikir alışverişinde bulundu.

Görüşmede, karşılıklı ticaret ve işbirliklerinin geliştirilmesi, tarım, gıda ve kimya sanayileri, dijitalleşme, turizm ve spor alanlarında ortak projelerin hayata geçirilmesi konularını ele alan liderler, uluslararası ve bölgesel konuları gözden geçirdi.

Siyasi diyaloğun daha da geliştirilmesi ve karşılıklı işbirliklerini derinleştirilmesine hazır olduklarını dile getiren liderler, görüşmenin sonuçlarına ilişkin Ortak Bildiri'yi imzaladı.

Görüşmenin sonunda iki ülke arasında Özbekistan'ın Dünya Ticaret Örgütüne üyeliği için ikili müzakerelerin tamamlanmasına ilişkin protokol ile dışişleri bakanlıkları arasında siyasi istişare mekanizmasının kurulmasına yönelik mutabakat zaptına imza atıldı.???????