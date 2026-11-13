Papua Yeni Gine Başbakanı Marape, Taipei ekonomi ofisinin kapatılmasını savundu

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MELBOURNE, 13 Kasım (Xinhua) -- Papua Yeni Gine Başbakanı James Marape, ülkedeki "Taipei ekonomi ofisinin" kapatılması kararının dikkatli bir değerlendirmenin ardından bağımsız biçimde alındığını belirterek, kararın, ülkenin tek Çin politikasına yönelik uzun soluklu bağlılığıyla ve ulusal çıkarlarıyla uyumlu olduğunu söyledi.

Papua Yeni Gine hükümeti, ofisi kapatma kararını 15 Temmuz'da açıklamıştı.

Yerel Post-Courier gazetesinin perşembe günkü haberinde Marape'nin, "Papua Yeni Gine bağımsız ve egemen bir ülkedir. Dış politika kararlarımızı kendi ulusal çıkarlarımız temelinde alıyoruz" ifadelerine yer verildi.

Marape, Çin Halk Cumhuriyeti ile diplomatik ilişkilerin kurulduğu 1976'dan bu yana tek Çin politikasına olan bağlılıklarının sürdüğünü ifade etti.

Çin'in dünyanın en büyük ikinci ekonomisi ve Papua Yeni Gine'nin en önemli ticaret ortaklarından biri olduğunu kaydeden Marape, tek Çin politikasını desteklemeyi sürdüreceklerini, Çin ile ilişkileri derinleştireceklerini ve tarım, balıkçılık, ormancılık, madenler ve enerji alanlarında işbirliğini genişleteceklerini belirtti.

Kaynak: Xinhua