PANKOBİRLİK Genel Başkanı Erkoyuncu'dan Pancar Fiyatı Açıklaması

PANKOBİRLİK Genel Başkanı ve Kooperatif Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Erkoyuncu, "Bilindiği üzere pancar alım fiyatı 3100 lira olarak açıklandı. Bu iyi bir rakam, ben de bir çiftçiyim" dedi.

Erkoyuncu, Konya'nın Çumra ilçesindeki Panagro Entegre Et ve Süt Tesisleri'nin tanıtım programında basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Erkoyuncu ve beraberindekiler, PANKOBİRLİK'e bağlı üretim tesislerini gezerek, üretim süreçleri hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Tesislerin ziyaret edilmesinin ardından Erkoyuncu, gazetecilere yaptığı açıklamada, kuraklık nedeniyle verim düşüklüğü beklense de şeker pancarında bu durumun fazla hissedilmediğini söyledi.

Pancarda, geçen yıla yakın bir verim olduğunu ifade eden Erkoyuncu, "Bilindiği üzere pancar alım fiyatı 3100 lira olarak açıklandı. Bu iyi bir rakam, ben de bir çiftçiyim. Pancar eken çiftçi iyi bir sezon geçiriyor. PANKOBİRLİK de çiftçisini hiçbir zaman mağdur etmiyor." diye konuştu.

Mısır hasat sezonunun da başladığını anımsatan Erkoyuncu, kurumum olarak piyasayı regüle etmede başarılı olduklarını, çiftçinin de bu konuda memnun olduğunu anlattı.