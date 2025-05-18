Pandemi Sonrası Geleneksel Tarıma Dönüş: Gül Akyol'un Başarı Hikayesi

Pandemi günlerinde Ankara'yı terk etti, memleketinde üretici oldu, şimdi talepleri yetiştiremiyor

YOZGAT - Koronavirüs salgınının patlak verdiği 2021 yılında Ankara'da özel bir şirkette personel şefi olan Gül Akyol, virüsün bulaş riskinden kurtulmak için eşiyle birlikte ani bir karar alıp, işinden istifa ederek memleketine döndü.

2021 yılında Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı Bahadın Kasabasına dönen Gül Akyol ve eşi, tarımla uğraşarak zaman geçirirken, ürettiklerini de satarak gelir elde etmeye başladılar. İlk olarak evlerinin önünde yer alan 1 dönümlük bahçede 3 yıl boyunca organik tarım, domates ve sebze üretti.

Önceki sene bu bahçeye çilek ektiklerini ve çilek taleplerine yetişemediklerini söyleyen Gül Akyol, Konya Ovası Projesi ile bu sene 2 dönümlük başka bir araziye daha çilek ektiklerini söyledi.

"Koronadan sonra Ankara'dan Bahadın'a taşındık"

Gül Akyol, tüm gününün çilek bahçelerinde geçtiğini ve toprakla uğraşırken zamanın nasıl ilerlediğini anlamadığını ifade ederek şunları söyledi : "2021 Mayıs ayında koronadan dolayı Ankara'da İşimizi gücümüzü bıraktık eşimle birlikte memleketi olan Bahadın'a yerleştik. Önce organik tarımla başladık. Ben 3 yıl burada domates üreticiliği yaptım, diğer sebzeleri de ürettim. 2 yıldır da çilekle uğraşıyorum. Geçen sene taleplere yetişemedim. Bir dönüm çilekle başladım şimdi KOP projesi kapsamında 2 dönümlük bir yer daha yaptık ve bitkilerin gelişmesini bekliyoruz."

"Eşime 5 yıldır tatile gitmedik dediğimde, 'Ben her gün tatildeyim' diyor"

Ankara'da yoğun bir tempo içinde çalıştıklarını ve kendilerine zaman ayıramadıklarını söyleyen Gül Akyol, Korona başlayınca Ankara'daki evlerini boşaltıp kiraya vererek Bahadın'a taşındıklarını ve geri dönmeyi de hiçbir şekilde düşünmediklerinin söyleyerek, " Ankara'daki evimizi kiraya verdik. İşimizi gücümüzü bırakıp direkt geldik. Biz oradaki binaların arasında yaşamaktan çok bunalmıştık. Şimdi burada yaşadığımızı anlıyoruz. Eşime diyorum 5 yıldır hiçbir yere gitmedik, tatile bile gitmedik diye. 'Ben her gün tatildeyim zaten' diyor. O yüzden sıkıntı yok mutluyuz burada" diye konuştu.

Gül Akyol, çileklerin 15 gün içerisinde kızaracağını ve satış için toplanmaya başlanacağını söyledi.