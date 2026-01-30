Haberler

Panama'da, Çinli firmanın Panama Kanalı'nı işletme hakkının uzatılması anayasaya aykırı bulundu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Panama Yüksek Mahkemesi, Hong Kong merkezli CK Hutchison firmasının yan kuruluşu Panama Ports Şirketi'ne limanları 25 yıl daha işletme hakkının anayasaya aykırı olduğuna karar verdi. Başdenetçi Anel Flores, usulsüzlük ve kayıplar olduğunu vurgulayarak, hükümetin ciddi zararlara uğradığını belirtti.

PANAMA Panama'da Yüksek Mahkeme, Hong Kong menşeli CK Hutchison firmasının yan kuruluşuna Panama Kanalı'ndaki limanları 25 yıl daha işletme hakkı tanınmasının "anayasaya aykırı" olduğuna hükmetti.

Karar, Panama Başdenetçisi Anel Flores'in, 1997'den beri liman işletimini elinde tutan Hong Kong merkezli CK Hutchison firmasının yan kuruluşu Panama Ports Şirketine yönelik yaptığı denetim sonucunda geldi.

Flores, 2021'de yenilenen sözleşme kapsamında 25 yıl süreyle işletme hakkı uzatılan Panama Ports Şirketine verilen hakta "birtakım usulsüzlükler" olduğunu belirterek, 2015'ten beri yapılmayan ödemelerin ve muhasebe hatalarının olduğunu vurguladı.

İşletme hakkının uzatıldığı 2021'den bu yana hükümetin usulsüzlüklerden dolayı 300 milyon dolar değerinde kayba uğradığını ifade eden Flores, hükümetin ilk 25 yıllık sözleşme süresince de yaklaşık 1,2 milyar dolar zarara uğradığını kaydetti.

Flores, ayrıca söz konusu işletme hakkının, makamının gerekli onayı olmadan verildiğini aktardı.

Bunun üzerine Panama Yüksek Mahkemesi, Panama Ports Şirketine verilen işletme hakkının 25 yıl süreyle uzatılmasının anayasaya aykırı olduğuna hükmetti.

Kaynak: AA / Damla Delialioğlu - Güncel
Piyasalarda Fed korkusu! Altın ve gümüş fiyatları bir gecede çakıldı

Piyasalarda deprem! Art arda rekorlar kırarken bir gecede çakıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ederson'dan Galatasaray'a gönderme

Ederson'dan maç sonu Galatasaray'a gönderme
Bakan Fidan 'Dünya kamuoyunun pek bilmediği bir şey var' diyerek açıkladı

Bakan Fidan "Dünya kamuoyunun bilmediği bir şey var" deyip açıkladı
Survivor'a giden Doğuş'a eşinden çağrı: Kurban olayım geri dön

Survivor'a 6 gün önce katılan ünlüye eşinden çağrı: Kurban olayım dön
İzlemeyenler pişman! Dün gece Avrupa Ligi'nde neler oldu neler

İzlemeyenler pişman! Dün gece ortalık alev aldı
Ederson'dan Galatasaray'a gönderme

Ederson'dan maç sonu Galatasaray'a gönderme
Annesi yoğurt yaptı sandı, örtüyü açınca unutamayacağı bir an yaşadı

Annesi yoğurt yaptı sandı, örtüyü açınca unutamayacağı bir an yaşadı
Van ve Ağrı'da sokaklar karıştı! Çok sayıda kişi gözaltında

İki ilimizde sokaklar karıştı! Çok sayıda kişi gözaltında