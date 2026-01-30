Panama'da, Çinli firmanın Panama Kanalı'nı işletme hakkının uzatılması anayasaya aykırı bulundu

PANAMA Panama'da Yüksek Mahkeme, Hong Kong menşeli CK Hutchison firmasının yan kuruluşuna Panama Kanalı'ndaki limanları 25 yıl daha işletme hakkı tanınmasının "anayasaya aykırı" olduğuna hükmetti.

Karar, Panama Başdenetçisi Anel Flores'in, 1997'den beri liman işletimini elinde tutan Hong Kong merkezli CK Hutchison firmasının yan kuruluşu Panama Ports Şirketine yönelik yaptığı denetim sonucunda geldi.

Flores, 2021'de yenilenen sözleşme kapsamında 25 yıl süreyle işletme hakkı uzatılan Panama Ports Şirketine verilen hakta "birtakım usulsüzlükler" olduğunu belirterek, 2015'ten beri yapılmayan ödemelerin ve muhasebe hatalarının olduğunu vurguladı.

İşletme hakkının uzatıldığı 2021'den bu yana hükümetin usulsüzlüklerden dolayı 300 milyon dolar değerinde kayba uğradığını ifade eden Flores, hükümetin ilk 25 yıllık sözleşme süresince de yaklaşık 1,2 milyar dolar zarara uğradığını kaydetti.

Flores, ayrıca söz konusu işletme hakkının, makamının gerekli onayı olmadan verildiğini aktardı.

Bunun üzerine Panama Yüksek Mahkemesi, Panama Ports Şirketine verilen işletme hakkının 25 yıl süreyle uzatılmasının anayasaya aykırı olduğuna hükmetti.