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Panama Kanalı'na göz diken Trump'a tokat gibi yanıt

Panama Kanalı'na göz diken Trump'a tokat gibi yanıt
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ABD'nin 47. başkanı Donald Trump, Panama'yı Panama Kanalı'nın kullanımı için aşırı yüksek ücret istemekle suçlamış ve kanalın düzgün şekilde yönetilmemesi durumunda ABD'ye geri verilmesini talep edeceklerini söylemişti. Trump'ın sözlerine Panama Devlet Başkanı Jose Raul Mulino'dan sert yanıt geldi. Mulino, "Panama Kanalı tartışmaya kapalı." dedi.

Panama Devlet Başkanı Jose Raul Mulino, Panama Kanalı'nın statüsünün tartışmaya kapalı olduğunu ifade etti. Haftalık basın toplantısında konuşan Mulino, Panama Kanalı konusunda ABD ile herhangi bir müzakere yapmayacaklarını vurguladı.

"KONUŞACAK BİR ŞEY YOK"

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın açıklamalarına değinen Mulino, "Bu Başkanın, Panama Kanalı'nın Panama'nın elinde bulunmasının hukuki ve siyasi gerçekliğini yeniden değerlendirmeyi hedefleyen bir niyetle konuşması mümkün değildir. Eğer bu yönde bir niyeti varsa, konuşacak bir şey yok." ifadelerini kullandı.

"PANAMA KANALI TARTIŞMAYA KAPALI"

Mulino, Panama Kanalı'nın Panamalılar için gurur kaynağı olduğunu belirterek, "Kanal Panamalıdır ve Panamalılara aittir. Bu gerçek, ülkenin gözyaşı, emeği ve fedakarlıklarıyla elde edilmiştir ve tartışmaya açık değildir. Panama Kanalı tartışmaya kapalı." dedi. Kanalın geçiş ücretleriyle ilgili sürece de değinen Mulino, "Kanalda geçiş ücretleri başkanın ya da yöneticinin keyfi kararlarına göre belirlenemez. Bu konuda saygı duyulan yerleşik bir süreç vardır ve bu süreç tamamen şeffaf bir şekilde yürütülmektedir." açıklamasında bulundu.

Trump'ın alaycı Noel mesajında dile getirdiği "Panama Kanalı'nı Çinli askerler yönetiyor" iddiasına tepki gösteren Mulino, "Panama Kanalı konusunda Çin'in herhangi bir müdahalesi ya da katılımı kesinlikle söz konusu değildir. Tanrı aşkına, Panama Kanalı'nda Çin askeri yoktur." diye konuştu.

TRUMP NE DEMİŞTİ?

Trump, 22 Aralık'ta Panama'yı, Panama Kanalı'nın kullanımı için aşırı yüksek ücret istemekle suçlamış, kanalın düzgün şekilde yönetilmemesi durumunda ABD'ye geri verilmesini talep edeceklerini söylemişti. Eski ABD Başkanı Jimmy Carter'ın, kanalın yönetimini Panama'ya devretmesini "hata" olarak tanımlayan Trump, kanalın "başkalarının yararına değil" iki ülke arasındaki işbirliğinin simgesi olarak Panama'ya verildiğini kaydetmişti.

Kaynak: AA / Güncel
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