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Denizli'de kauçuk fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

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Denizli'nin Pamukkale ilçesindeki bir kauçuk fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren müdahalesiyle kontrol altına alındı. Fabrika kullanılamaz hale gelirken, siyah duman kentin birçok yerinden görüldü.

Denizli'nin Pamukkale ilçesindeki bir kauçuk fabrikasında çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Kale Mahallesi'ndeki kauçuk fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Öte yandan, fabrikadan yükselen siyah duman kentin birçok yerinden görüldü.

Yangın ekiplerin yaklaşık 2 saat süren çalışmasıyla kontrol altına alındı.

Fabrikanın kullanılamaz hale geldiği yangında ekiplerin alandaki çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA / Sebahatdin Zeyrek
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