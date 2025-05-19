Palu'da Doğa Yürüyüşü Etkinliği Gerçekleştirildi

Elazığ'ın Palu ilçesinde yer alan Akdağ'da doğa yürüyüşü etkinliği gerçekleştirildi.

Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü, Palu Kaymakamlığı, Beyhan Belediyesi ve Elazığ Dağcılık ve Arama Kurtarma Spor Kulübü (ELDAK) işbirliğiyle düzenlenen yürüyüş, doğa tutkunları ile sporseverleri bir araya getirdi.

Bölgenin dikkat çeken zirvelerinden 2 bin 620 metre yüksekliğindeki Akdağ'da gerçekleştirilen yürüyüş, ELDAK üyesi uzman rehberler eşliğinde yapıldı.

Güllüce köyünden başlayan, orta zorluktaki 18 kilometrelik parkur, Altınölçek köyünde sona erdi.

Parkur üzerindeki etkileyici Deşti Botan Şelalesi'nde verilen molanın ardından zirve yürüyüşüne devam edildi.

Katılımcılar, doğayla iç içe bir atmosferde, şelale ve kar sularının serinliği eşliğinde keyifli bir gün geçirdi.

Palu Kaymakamı Hulusi Teke, yürüyüşün ardından yaptığı açıklamada, Palu, Beyhan beldesi ve çevre köylerin kültür, doğa ve inanç turizmi açısından büyük bir potansiyele sahip olduğunu söyledi.

Kaymakam Teke, şunları kaydetti:

"Özellikle ilkbahar aylarında bu bölge, doğasıyla, manzaralarıyla ve temiz havasıyla büyük güzellikler sunuyor. Palu-Beyhan rotası, gelecekte mutlaka hak ettiği ilgiyi görecektir. Altyapı çalışmaları konusunda gerekli adımları atıyoruz. Tüm Elazığlıları bu güzellikleri keşfetmeye davet ediyorum. Programın düzenlenmesinde emeği geçen ELDAK yönetimine, rehberlik yapan ekibe ve katkı sunan Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü ile Beyhan Belediyesine teşekkür ediyorum."

Doğa yürüyüşü etkinliği, bölgenin doğal ve kültürel mirasının tanıtımı açısından önemli bir adım olarak değerlendirildi.

Etkinliğe Elazığ Vali Yardımcısı Recep Gündüz, Kovancılar Kaymakamı Mustafa Dilekli, Beyhan Belediye Başkanı Bayram Öztürk, Kültür ve Turizm İl Müdürü Ahmet Demirdağ ve doğaseverler katıldı.