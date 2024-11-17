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Palandöken'deki Tilkilerin Eğlenceli Anları

Palandöken'deki Tilkilerin Eğlenceli Anları
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Erzurum'da etkili olan kar yağışı sonrası Palandöken Dağı'nda tilkilerin kar üstünde oynadığı anlar görüntülendi. Kayak merkezini ziyaret eden vatandaşlar, eğlenceli anlar yaşayan tilkilerle karşılaştı.

Erzurum'da etkili olan kar yağışı sonrası beyaza bürünen Palandöken Dağı'nda tilkilerin kar üstünde oynadığı anlar görüntülendi.

Beyaza bürünen kayak merkezine gelerek hatıra fotoğrafı çektirmek isteyen vatandaşlar, kar üstünde oynayan tilkilerle karşılaştı.

Kar yağışı sonrası yuvalarından çıkan tilkiler, dakikalarca kayak pistlerinde ve çevresinde koşturdu.

Tilkilerin eğlenceli anları, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla da görüntülendi.

Kaynak: AA / Tevhid Furkan Nehri - Güncel
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