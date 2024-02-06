Palalı Sabri'nin öldürülmesiyle ilgili 6 şüpheli tutuklandı

GEZİ Parkı olaylarında göstericilere pala ile saldırması nedeniyle "Palalı Sabri" adıyla tanınan Sabri Çelebi'nin, Beyoğlu'nda öldürülmesine ilişkin adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Olay, Talimhane Kocatepe Mahallesi Aydede Caddesi'nde 3 Şubat Cumartesi saat 01.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sabri Çelebi eski ortağının iş yerine giderek oradakilerle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Sabri Çelebi ve beraberindekiler araca bindi. O sırada arkadan gelenler ile yeniden tartışmaya başladı. Bu sırada karşı tarafın çalışanlarından Çetin G. silahını çıkararak art arda ateş etti. Sabri Çelebi, vücuduna isabet eden kurşunlar nedeniyle hayatını kaybetti. Çevredeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları saha çalışmasıyla cinayet şüphelisini ve olaya karışan kişileri tespit etti. Polis ekipleri 13 farklı adrese yaptığı operasyonda cinayet zanlısı Çetin G. ile 7 kişiyi gözaltına aldı. Operasyon yapılan adreslerde 2 pompalı tüfek ile 4 tabanca ele geçirildi. Şüpheliler, Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği'ndeki işlemlerinin ardından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

6 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Savcılıktaki işlemlerinin ardından 8 şüpheli Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Hakimlikçe 2 şüpheli 'kasten adam öldürme' suçundan 4 şüpheli ise 'suçluyu kayırma' suçundan tutuklandı. Diğer iki şüpheli ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.