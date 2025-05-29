Pakistan ve Tacikistan Liderlerinden Stratejik İşbirliği Vurgusu

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ve Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, iki ülke işbirliğini ileriye taşımakta kararlı olduklarını bildirdi.

Radio Pakistan'ın haberine göre, Şerif ve Rahman Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'de çok yönlü işbirliğinin yanı sıra bölgesel ve uluslararası konuları görüşmek üzere bir araya geldi.

Ticaret, ekonomi, enerji, savunma ve güvenlik gibi birçok konunun ele alındığı görüşmede iki lider, ülkeleri arasındaki stratejik işbirliğini daha ileriye taşımakta kararlı olduklarını vurguladı.

Liderler, Temmuz 2024'te imzalanan Stratejik Ortaklık Anlaşması'nın, ikili ilişkilerin güçlendirilmesi ve ortak çıkarların ilerletilmesi için sağlam bir temel oluşturduğunu belirtti.

Pakistan ve Tacikistan arasındaki yatırım fırsatlarını, kültürel alışverişi ve iletişimi teşvik etmek, eğitim ve bilgi teknolojisi alanındaki iş birliğini ilerletmek konusunda mutabık kalan liderler, terörle mücadele, sınır ötesi organize suçlar, insan ve uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele konularında iş birliğinin artırılmasının önemini vurgularken, Güney Asya'daki gelişmelere dair değerlendirmelerde bulundu.