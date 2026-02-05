Haberler

Pakistan ve Özbekistan, ikili ilişkileri güçlendirmek için çok sayıda anlaşma imzaladı

Pakistan ile Özbekistan, ticaret, savunma, eğitim ve diğer alanlarda işbirliğini genişletmek amacıyla 28 anlaşma ve mutabakat zaptı imzaladı. İki ülkenin liderleri, ikili ticareti önümüzdeki 5 yılda 2 milyar dolara çıkarmayı hedefliyor.

Geo News kanalının haberine göre, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile başkent İslamabad'da bir araya geldi.

İki ülke arasında savunma, tarım, ticaret, sanayi, kültür, eğitim, afet yönetimi, ilaç ve daha birçok alanda 28 anlaşma ve mutabakat zaptı imzalandı.

Liderler, ikili ticareti gelecek 5 yılda 2 milyar dolara çıkarma taahhütlerini yineledi.

Kaynak: AA / Ecem Şahinli Ögüç - Güncel
