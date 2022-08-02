Pakistan'dan "terörle mücadelede uluslararası hukukun yanındayız" vurgusu - Haberler

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Pakistan'dan "terörle mücadelede uluslararası hukukun yanındayız" vurgusu

Pakistan'dan 'terörle mücadelede uluslararası hukukun yanındayız' vurgusu

Pakistan Dışişleri Bakanlığı, El-Kaide lideri Eymen Zevahiri'nin öldürülmesiyle ilgili olarak, İslamabad'ın terörle mücadelede uluslararası hukuk ve ilgili Birleşmiş Milletler (BM) kararlarının yanında durduğunu bildirdi.

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Pakistan Dışişleri Bakanlığı, El-Kaide lideri Eymen Zevahiri'nin öldürülmesiyle ilgili olarak, İslamabad'ın terörle mücadelede uluslararası hukuk ve ilgili Birleşmiş Milletler (BM) kararlarının yanında durduğunu bildirdi.

Pakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Terörün tüm form ve tezahürlerini kınıyoruz. Pakistan'ın terörle mücadeledeki fedakarlıkları ve rolü iyi bilinmektedir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, El-Kaide lideri Eymen Zevahiri'nin, Kabil'de ABD'nin gerçekleştirdiği İHA saldırısında öldürülmesiyle ilgili olarak, İslamabad'ın terörle mücadelede uluslararası hukuk ve ilgili BM kararlarının yanında durduğu vurgulandı.

ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray'da, Zevahiri'nin Afganistan'da düzenlenen hava saldırısı ile öldürüldüğünü doğrulayarak "Zevahiri gitti ve bir daha asla, Afganistan'ın teröristlerin güvenli bir sığınağı olmasına neden olmayacak ve biz bundan emin olacağız. Bu terörist lider artık yok." açıklaması yapmıştı.

AA / Muhammet Nazım Taşcı - Güncel

Birleşmiş Milletler Eymen el Zevahiri Pakistan Güncel Haberler

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