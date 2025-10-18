Pakistan'daki Sel Felaketi Ekonomiye 2,9 Milyar Dolar Zarar Verdi

İSLAMABAD, 18 Ekim (Xinhua) -- Pakistan Planlama, Kalkınma ve Özel Girişimler Bakanı İhsan İkbal, son zamanlarda ülke genelinde büyük çaplı yıkıma neden olan sel felaketinin verdiği zararın yaklaşık 2,9 milyar ABD doları düzeyinde olduğunu söyledi.

İkbal, bakanlığın aylık kalkınma güncellemesi ve ön sel hasar değerlendirme raporunun lansmanı için cuma günü düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada felaketin yol açtığı ekonomik kayıpların kesin olarak belirlenmesi için ayrıntılı bir afet sonrası ihtiyaç değerlendirme çalışmasının yürütüldüğünü söyledi.

İkbal, ilk tahminlere göre, hasarın yaklaşık 822 milyar rupi (yaklaşık 2,9 milyar ABD doları) olduğunu, bunun 430 milyar rupisinin (yaklaşık 1,53 milyar dolar) tarım sektöründe, 307 milyar rupisinin (yaklaşık 1,1 milyar dolar) ise altyapıda olduğunu belirtti.

İkbal, seller yüzünden ülke genelinde yaklaşık 229.000 evin de hasar gördüğünü söyledi.

İkbal, yaklaşık 2.811 kilometre yol, 790 köprü, 129 kamu binası, 2.267 eğitim kurumu, 243 sağlık tesisi, 1.297 ticari alan ve su işleri, kaynaklar ve rezervuarlar dahil 86 su altyapı tesisi de hasar gördü.

Ön değerlendirmeye göre toplam hasarın Pakistan'ın Temmuz 2025'ten Haziran 2026'ya kadar olan mevcut mali yılda gayrisafi yurtiçi hasıla büyümesini 0,3-0,7 yüzde puan düşürmesi ve büyüme tahminini önceki hedef olan yüzde 4,2'den yüzde 3,5 ila yüzde 3,9'a indirmesi bekleniyor. Raporda felaket nedeniyle işsizliğin yaklaşık 220.000 kişi artabileceği de tahmin ediliyor.

"Tarımda, yaklaşık 3 milyon ila 3,4 milyon balya pamuk, yaklaşık 1 milyon ton çeltik ve 1,3 milyon ila 3,3 milyon ton şeker kamışı kaybı olacağını tahmin ediyoruz" diyen İkbal, bu tahminlerin farklı bölgelerdeki selin süresine bağlı olduğunu da sözlerine ekledi.