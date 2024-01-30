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Pakistan'da seçim konvoyuna bombalı saldırı: 4 ölü

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Pakistan'ın Belucistan eyaletinde eski Başbakan Imran Khan'ın partisi Pakistan Adalet Hareketi'nin seçim konvoyuna düzenlenen saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi de yaralandı.

- Pakistan'da seçim konvoyuna bombalı saldırı: 4 ölü

BELUCİSTAN - Pakistan'ın Belucistan eyaletinde eski Başbakan Imran Khan'ın partisi Pakistan Adalet Hareketi'nin seçim konvoyuna düzenlenen saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi de yaralandı.

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde yer alan Sibi'de eski Başbakan Imran Khan'ın partisi Pakistan Adalet Hareketi'nin düzenlediği seçim konvoya bombalı saldırı düzenlendi. Saldırıda, 4 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere sevk edilirken, saldırının yaşandığı bölge güvenlik kordonu altına alındı.

Pakistan'da 8 Şubat'taki genel seçimler öncesi düzenlenen saldırı güvenlik güçlerini alarma geçirirken, saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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