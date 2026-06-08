Pakistan'da pazar yerinde çıkan yangında 300'den fazla dükkan kullanılamaz hale geldi

Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletine bağlı Nowshera kentindeki pazar yerinde çıkan yangında 300'den fazla dükkanın kullanılamaz hale geldiği bildirildi.

Dawn gazetesinin haberine göre, Nowshera kentindeki pazar yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Giyim, kozmetik ve mutfak eşyasının satıldığı 300'den fazla dükkanın büyük çapta hasar görmesine yol açan yangın, sabah erken saatlerde kontrol altına alındı.

Pazar yerinin yetkilisi, yaptığı açıklamada, "Elektrik kesintisi varken yangının dört bir yandan aynı anda nasıl çıktığını anlayamıyoruz." ifadesini kullandı.

Bunun, son yıllarda pazarda çıkan üçüncü büyük yangın olduğuna dikkati çeken yetkili, hasarın öncekilerden daha büyük olduğunu belirtti.

Yetkili, dükkan sahiplerinin maddi zarar görmesine neden olan yangınla ilgili inceleme başlatıldığı bilgisini paylaştı.